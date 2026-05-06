محمد موفق درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، محمد موفق از اعضای پیشکسوت انجمن برنامهریزان و دستیاران کارگردان که سالها ریاست این انجمن را بر عهده داشت ظهر امروز ۱۶ اردیبهشت پس از یک دوره بیماری در بیمارستان آسیا درگذشت.
محمد موفق از دستیاران قدیمی سینما و از پیشکسوتان برنامهریزی در دوران کاری خود در سینما با فیلمسازانی همچون سیروس الوند، مهدی صباغزاده، محمدعلی سجادی، مجید قاریزاده، منوچهر عسگرینسب، همایون اسعدیان، حمید رحمانیان، امیر سمواتی و اصغر هاشمی همکاری داشته است.
پیکر این هنرمند فقید سینما روز شنبه ۱۹ اردیبهشت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد.
خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را تسلیت میگوید.
