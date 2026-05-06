  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

محمد موفق درگذشت

محمد موفق درگذشت

محمد موفق از اعضای پیشکسوت انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، محمد موفق از اعضای پیشکسوت انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان که سال‌ها ریاست این انجمن را بر عهده داشت ظهر امروز ۱۶ اردیبهشت پس از یک دوره بیماری در بیمارستان آسیا درگذشت.

محمد موفق از دستیاران قدیمی سینما و از پیشکسوتان برنامه‌ریزی در دوران کاری خود در سینما با فیلمسازانی همچون سیروس الوند، مهدی صباغ‌زاده، محمدعلی سجادی، مجید قاری‌زاده، منوچهر عسگری‌نسب، همایون اسعدیان، حمید رحمانیان، امیر سمواتی و اصغر هاشمی همکاری داشته است.

پیکر این هنرمند فقید سینما روز شنبه ۱۹ اردیبهشت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد. 

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 6821973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها