محمد موفق درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، محمد موفق از اعضای پیشکسوت انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان که سال‌ها ریاست این انجمن را بر عهده داشت ظهر امروز ۱۶ اردیبهشت پس از یک دوره بیماری در بیمارستان آسیا درگذشت.

محمد موفق از دستیاران قدیمی سینما و از پیشکسوتان برنامه‌ریزی در دوران کاری خود در سینما با فیلمسازانی همچون سیروس الوند، مهدی صباغ‌زاده، محمدعلی سجادی، مجید قاری‌زاده، منوچهر عسگری‌نسب، همایون اسعدیان، حمید رحمانیان، امیر سمواتی و اصغر هاشمی همکاری داشته است.

پیکر این هنرمند فقید سینما روز شنبه ۱۹ اردیبهشت در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده خواهد شد.

