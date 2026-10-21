به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا تاج الدینی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با آغاز فصل کشت پاییزه، شهرستان هوراند شاهد تحولی محسوس در مدیریت مصرف نوع بذر یعنی جایگزینی۹۰ درصد ارقام حساس به زنگ با ارقام مقاوم و توسعه کشت مکانیزه با تمرکز بر بکارگیری دستگاه کشت مستقیم می باشد. بر این اساس فصل کشت جاری با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و مقابله با چالش‌ بیماری‌ گیاهی رایح منطقه آغاز شده است.

وی ادامه داد: یکی از نکات برجسته در کشت امسال، افزایش چشمگیر سطح کشت مکانیزه گندم و جو است و در اقدامی نویدبخش، ۳ دستگاه کشت مستقیم جدید به ناوگان کشاورزی منطقه اضافه شده است. نکته قابل توجه این است که این تجهیزات بدون اتکا به تسهیلات بانکی و با پشتکار و سرمایه‌گذاری شخصی زارعین تهیه شده که نشان‌دهنده اراده بالای کشاورزان منطقه برای مدرن‌سازی فعالیت‌های خود در راستای کشاورزی حفاظتی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هوراند افزود: در راستای مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه‌های تولید، دستورالعمل‌های تحقیقاتی پایه و اساس عملیات پاییزه قرار گرفته است. در اکثر مزارع منطقه، مصرف کود اوره در فصل پاییز به میزان ۸۰ کیلوگرم صورت می گیرد. همچنین، اجرای دقیق «الگوی کشت» از اولویت‌های اصلی تیم‌های ترویجی در این فصل است تا از چرخه زراعی بهینه اطمینان حاصل شود.

تاج الدینی افزود: با توجه به حساسیت‌های اقلیمی و احتمال شیوع بیماری‌های قارچی، مرکز جهاد کشاورزی با تمرکز بر افزایش ضریب نفوذ بذور اصلاح‌شده و مقاوم، گام‌های عملیاتی برداشته است. هدف اصلی، جایگزینی بذور حساس به زنگ با ارقام جدید و مقاوم به «زنگ زرد» است تا امنیت تولید در منطقه تضمین شود. در این راستا، فرآیند توزیع و ترویج بذور مقاوم، از جمله ارقام پرطرفدار «ایوان» و «جام»، به صورت زارع به زارع از طریق شبکه‌های ترویجی و همکاری با پیشگامان کشت و نیز از طریق شرکت های تولید کننده بذر در حال انجام است. استفاده از این ارقام نه تنها مقاومت محصول در برابر آفات را بالا می‌برد، بلکه منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح خواهد شد.

وی تاکید کرد: امید است با کشت اصولی ومطابق توصیه های تحقیقاتی در کنار نزول بموقع رحمت الهی، شاهد افزایش چشگیر بازده عرصه های دیم باشیم.