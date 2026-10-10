به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ولایتی روز شنبه در جمع خبرنگاران گفت: بستان‌آباد برای دومین سال متوالی رتبه نخست استان آذربایجان‌شرقی را از نظر سطح زیر کشت این محصول به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: در سال زراعی جاری بیش از ۲۱۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت گلرنگ اختصاص یافته است و متوسط عملکرد این محصول بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم در هکتار برآورد می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت اراضی آیش شهرستان بستان آباد افزود: سالانه حدود ۲۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی بستان‌آباد به‌صورت آیش نگهداری می‌شود و توسعه کشت گلرنگ، ضمن ایجاد درآمد برای کشاورزان، می‌تواند به بهبود وضعیت خاک و بهره‌برداری مناسب‌تر از اراضی کشاورزی کمک کند.

ولایتی ادامه داد: برای کشت هر هکتار گلرنگ حدود ۲۵ کیلوگرم بذر مصرف می‌شود و ارقام ZYS و فرامان از ارقام کشت‌شده در شهرستان هستند. عملیات کاشت این محصول در فصل بهار انجام می‌شود و برداشت آن در اوایل پاییز صورت می‌گیرد. همچنین کاشت و برداشت گلرنگ در شهرستان به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستان‌آباد با اشاره به کاربردهای اقتصادی گلرنگ بیان کرد: از دانه این محصول روغن خوراکی استخراج می‌شود، کلش آن در تغذیه دام کاربرد دارد و گلبرگ‌های آن که به «زعفران مصنوعی» معروف هستند، برای رنگ‌دهی به مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه کشت‌های متنوع در الگوی زراعی شهرستان خاطرنشان کرد: کشت گلرنگ در تناوب با گندم می‌تواند در بهبود شرایط تولید و افزایش عملکرد گندم مؤثر باشد و به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک کند.