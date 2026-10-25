به گزارش خبرنگار مهر، محسن قهرمان‌نژاد ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به کاهش میزان سن‌زدگی گندم تولیدی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: میانگین سن‌زدگی گندم تحویلی به مراکز خرید تضمینی استان در سال جاری ۰.۰۷ درصد ثبت شده است؛ در حالی که این شاخص در سال گذشته ۰.۱۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ معادل ۰.۳۴ درصد بود که نشان‌دهنده کاهش حدود ۸۰ درصدی در مقایسه با دو سال قبل است.

وی تقویت شبکه‌های مراقبت و پیش‌آگاهی، پایش مستمر مزارع گندم و جو و اطلاع‌رسانی به‌موقع به کشاورزان را از عوامل مؤثر در کنترل این آفت دانست و افزود: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و هماهنگی میان کارشناسان و مجموعه‌های اجرایی جهاد کشاورزی، زمینه کاهش جمعیت سن گندم و جلوگیری از خسارت به محصول را فراهم کرده است.

پایش مزارع و مبارزه به‌موقع با آفت سن گندم

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با تشریح اقدامات انجام‌شده برای کنترل این آفت گفت: تشکیل ستاد سن گندم در سطح استان و شهرستان‌ها، برگزاری جلسات تخصصی، سازمان‌دهی گروه‌های مراقبت در مدیریت‌ها و مراکز جهاد کشاورزی و رصد انتقال سن مادر از محل‌های زمستان‌گذرانی به مزارع، از جمله اقدامات انجام‌شده بوده است.

قهرمان‌نژاد ادامه داد: بررسی‌های میدانی، نمونه‌برداری، پایش جمعیت آفت، تعیین زمان مناسب مبارزه با سن مادر و پوره و انتشار اطلاعیه‌های فنی با تأکید بر مقابله به‌موقع، در کنترل این آفت و جلوگیری از خسارت کمی و کیفی به محصول نقش داشته است.

به گفته وی، برگزاری کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی، افزایش آگاهی کشاورزان و استفاده از شبکه‌های مجازی برای اطلاع‌رسانی سریع نیز در کنار هماهنگی کارشناسان و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، به اجرای مؤثر برنامه‌های مراقبتی و کنترلی کمک کرده است.

سن گندم و تأثیر آن بر کیفیت محصول

وی با اشاره به اهمیت کنترل این آفت در حفظ کیفیت گندم اظهار کرد: سن گندم در صورت کنترل‌نشدن به‌موقع، علاوه بر کاهش کمیت محصول، به کیفیت دانه و ویژگی‌های مرتبط با گلوتن آسیب می‌زند و می‌تواند خاصیت نانوایی گندم را تحت تأثیر قرار دهد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در دو سال اخیر اقدامات کنترلی به‌موقع در شهرستان‌های استان اجرا شده است، گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، خسارت قابل‌توجهی از ناحیه این آفت به محصول وارد نشده و گندم تحویلی به مراکز خرید تضمینی نیز از وضعیت مطلوبی از نظر میزان سن‌زدگی برخوردار بوده است.

قهرمان‌نژاد اضافه کرد: در بخش عمده‌ای از محموله‌های تحویلی به مراکز خرید تضمینی در سال ۱۴۰۵، میزان سن‌زدگی بسیار ناچیز و در حد صفر بوده و در برخی شهرستان‌های عمدتاً دیم‌خیز استان نیز میزان سن‌زدگی در مجموع گندم خریداری‌شده صفر ثبت شده است.

کاهش مصرف سموم با مدیریت آفت

وی کاهش مصرف سموم کشاورزی را از دیگر نتایج کنترل به‌موقع سن گندم برشمرد و گفت: تعیین زمان مناسب مبارزه و جلوگیری از سم‌پاشی‌های غیرضروری، ضمن کاهش هزینه‌های تولید و کمک به افزایش درآمد کشاورزان، در حفاظت از محیط زیست و ارتقای سلامت محصول نیز مؤثر است.

قهرمان‌نژاد در پایان بر ضرورت تداوم پایش مزارع، تقویت شبکه‌های مراقبت و پیش‌آگاهی، رعایت توصیه‌های فنی کارشناسان و مشارکت فعال کشاورزان برای حفظ دستاوردهای به‌دست‌آمده و استمرار تولید گندم باکیفیت در آذربایجان‌شرقی تأکید کرد.