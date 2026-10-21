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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

شهادت یکی از فرماندهان مقاومت فلسطین در حمله صهیونیست‌ها

شهادت یکی از فرماندهان مقاومت فلسطین در حمله صهیونیست‌ها

عضو فرماندهی مرکزی کمیته‌های مقاومت در فلسطین، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه مواصی القراره در شمال خان‌یونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رمضان محمد دیاب ابوشحاده، عضو فرماندهی مرکزی کمیته‌های مقاومت در فلسطین، در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه مواصی القراره در شمال خان‌یونس در جنوب نوار غزه به شهادت رسید.

کمیته‌های مقاومت در فلسطین اعلام کرد: ابوشحاده هنگام شهادت ۶۳ سال داشت و از نخستین بنیان‌گذاران این تشکیلات و از فرماندهان برجسته آن در نوار غزه بود.

این جنبش افزود: ابوشحاده بخش بزرگی از زندگی خود را در خدمت ملت فلسطین و مسئله ملی آن سپری کرد و در مسیر فعالیت خود با جمال ابوسمهدانه ملقب به «ابوعطایا»، بنیان‌گذار شهید کمیته‌های مقاومت، همراه بود.

کمیته‌های مقاومت همچنین به نقش ابوشحاده در تاسیس این تشکیلات و شاخه‌های آن در استان خان‌یونس اشاره کرد و از سابقه فعالیت و نقش او در سال‌های گذشته تجلیل کرد.

کد مطلب 6985571

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