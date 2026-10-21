سازمان دفاع مدنی غزه: ۸ هزار مفقودی زیر آوار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی ، محمود بصل در اظهاراتی هشدار داد که حجم گسترده ویرانی‌ها و کمبود شدید ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین، مانع اصلی در عملیات جست‌وجو و بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار است.

وی تأکید کرد که در صورت فراهم شدن امکانات لازم، عملیات نجات و شناسایی تمامی اجساد ممکن است تا ۸ سال به طول انجامد.

سخنگوی دفاع مدنی غزه همچنین خاطرنشان کرد که تیم‌های امدادی به دلیل خطرات امنیتی در میدان نبرد و محدودیت امکانات، همچنان از دسترسی به بسیاری از مناطق آسیب‌دیده محروم هستند.

وی افزود: «شدت آتش‌سوزی و دمای بسیار بالای ایجاد شده در برخی مناطق، باعث از بین رفتن آثار شناسایی اجساد شده و شناسایی آن‌ها را دشوارتر کرده است.»

از زمان آغاز جنگ نسل کشی در نواز غزه در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون بالغ بر ۷۴ هزار و ۲۵۰ شهید به بیمارستان‌ها انتقال‌ داده‌ شده و ۹ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر مفقود شده‌اند که بخشی از آن‌ها شهید شده و همچنان زیر آوار مانده و یا سرنوشت آن‌ها نامعلوم است.