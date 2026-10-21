شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۴۹۴ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۷ شهید و ۲۴ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۵ تاکنون، هزار و ۵۳۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۴۸۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آتش‌بس تاکنون پیکر ۸۴۱ شهید از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون کشیده شده است.

همچنین وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۴۹۴ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۶۰۴ نفر رسیده است.