سازمان ملل: نزدیک به یک میلیون آواره در غزه شرایط وخیمی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان ملل با انتشار یک گزارش تاکید کرد که خطرات زیادی ۹۵۰ هزار آواره فلسطینی در نوار غزه را در آستانه فصل سرما و بارندگی تهدید می کند.

بر اساس این گزارش، بیش از ۴۰۰ هزار آواره فلسطینی در مکان هایی زندگی می کنند که پر خطر دسته بندی می شوند. کمک های ارائه شده به این افراد به هیچ عنوان کافی نبوده و این کمک ها تنها به دست ۱۸ درصد از خانواده های نیازمند رسیده است.

در حال حاضر صدها هزار آواره در نوار غزه در چادرهای مستهلک و پوسیده به می برند که با بارش کمترین میزان از باران غرق آب می شوند.

دفتر اطلاع رسانی دولت نوار غزه نیز پیشتر هشدار داده بود که چادرهای آوارگان فلسطینی نیاز به تعویض فوری دارد. در گزارش سازمان ملل به بحران گرسنگی در غزه نیز اشاره شده است.