به گزارش خبرنگار مهر، مجید مجیدی شامگاه چهارشنبه در رویداد «عصر فرهنگ رضوی» در مشهد، با اشاره به تجربه‌های بین‌المللی خود در عرصه فیلم‌سازی اظهار کرد: بسیاری از مفاهیم دینی ریشه در فطرت انسانی دارند؛ چنان‌که در فیلم «بچه‌های آسمان» نیز تلاش شد همین روح بلند انسانی نمایان شود. با این وجود، با وجود غنای فرهنگ اسلامی، در معرفی شایسته آن در سطح بین‌المللی کوتاهی کرده‌ایم.

کارگردان سرشناس سینمای ایران با اشاره به ظرفیت‌های عظیم آستان قدس رضوی برای تبیین معارف اسلامی و شخصیت امام رضا (ع) تصریح کرد: شناخت این وجود مقدس، فرصتی ارزشمند است که باید جدی گرفته شود. دعوت از چهرهای فرهنگی و هنری برای گفت‌وگو در این فضا، زمینه آشنایی بیشتر با این گنجینه معرفتی را فراهم می‌کند.

وی افزود: بسیاری از اهالی هنر علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه هستند، اما گاهی مسیر ارتباط و همکاری بسته است. امیدواریم متولیان فرهنگی برای گشایش این مسیر تلاش کنند؛ چرا که در خاطرات و تجربیات خادمان حرم مطهر رضوی، گنجینه‌ای از روایت‌های ناب وجود دارد که می‌تواند در قالب آثار مستقل فرهنگی و هنری منتشر شود. وی یادآور شد که در دوران ساخت اثر «رضای رضوان» نیز با روایت‌های دلنشینی از خادمان آشنا شده بود که ظرفیت بالایی برای انتشار دارند.

مجیدی در بخش دیگری از سخنان خود به روند ساخت این اثر و خاطره همکاری با «ویتوریو استورارو»، فیلم‌بردار نام‌آشنای ایتالیایی، اشاره کرد و گفت: هدف ما خلق تصاویری ماندگار از تاریخ اسلام بود تا علاوه بر اکران سینمایی، به عنوان مرجعی برای پژوهشگران و دانش‌آموزان مورد استفاده قرار گیرد.

کارگردان سرشناس سینمای ایران با بیان اینکه برای حضور این هنرمند برجسته در پروژه به امام رضا (ع) متوسل شده بود، افزود: از حضرت خواستم زمینه حضور او فراهم شود، زیرا چنین پروژه‌ای علاوه بر جنبه‌های فنی، به پشتیبانی معنوی نیاز داشت. جالب اینجاست که استورارو در پاسخ به پیشنهاد ما اعلام کرد پیش از دریافت ایمیل، در الجزایر مشغول مطالعه داستان معراج پیامبر (ص) بوده و این روایت تأثیر عمیقی بر او گذاشته بود.

وی در خصوص بازدید این فیلم‌بردار ایتالیایی از حرم مطهر رضوی بیان کرد: وقتی استورارو هم‌زمان با نماز عشا وارد حرم شد، با دیدن شکوه حضور و حال‌وهوای زائران شگفت‌زده شده بود و نمی‌پذیرفت که این جمعیت، تنها یک اجتماع روزمره و عادی است.

مجیدی در پایان با اشاره به چالش‌های ساخت آثار دینی همچون فیلم دوران کودکی پیامبر (ص) خاطرنشان کرد: معرفی شخصیت‌های کلیدی تاریخ اسلام همچون حضرت ابوطالب (ع) با بی‌مهری و کم‌کاری مواجه بوده است. اگرچه در برخی کشورها با محدودیت‌هایی برای نمایش آثار اسلامی روبه‌رو شدیم، اما معتقدیم نور حقیقت خاموش‌شدنی نیست و مسیر معرفی این مفاهیم سرانجام هموارتر خواهد شد.