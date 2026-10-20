تجلیل از مجید مجیدی در جوار بارگاه منور رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت تأمین محتوای فرهنگی - تبلیغی حرم مطهر رضوی در راستای رسالت بنیادین خود مبنی بر مرجعیت‌بخشی به حرم مطهر رضوی در حوزه تولیدات معناگرا و ماندگار، سلسله‌نشست‌های راهبردی و مستمر «عصر فرهنگ رضوی» را طراحی و در دستور کار اجرایی، قرار داده است.

این برنامه در آستانه نخستین گام خود، میزبان مجید مجیدی، کارگردان بلندآوازه و پرافتخار سینمای ایران و خالق اثر ماندگار و آیینی «رضای رضوان»، خواهد بود.

مجید مجیدی، از جمله هنرمندان پرآوازه‌ای است که همواره هنر خود را در مسیر هویت دینی و معارف قدسی به خدمت گرفته و اخیراً نیز در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان، به‌عنوان پرچم‌دار عزت ایران عزیز، فریادگر مظلومیت کودکان میناب در تریبون‌های جهانی شد.

بر اساس اعلام مدیریت تأمین محتوای فرهنگی - تبلیغی حرم مطهر رضوی، آیین گشایش این سلسله‌نشست‌ها روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ با حضور چهره‌های شاخص کشوری، مدیران فرهنگی، اساتید دانشگاه و عموم زائران و مجاوران علاقه‌مند، در سالن همایش‌ها و نمایشگاه‌های آستان قدس رضوی واقع در ورودی پارکینگ شماره یک حرم مطهر، برگزار می‌شود.

شایان‌ذکر است، رویداد «عصر فرهنگ رضوی» با ساختاری ترکیبی، گفت‌وگومحور و روایت‌محور طراحی شده و بر آن است تا با بازخوانی زیست‌مندی نخبگان و جریان‌شناسی آثار هنری پیوندیافته با آستان ملکوتی امام رئوف (ع)، بستری برای انتقال تجارب زیسته و الگوسازی معرفتی برای نسل جوان جامعه هنری، فراهم آورد.