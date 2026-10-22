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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۲

طاهری: ۹۷ خانواده مددجوی اسلام‌آبادغرب صاحب‌خانه شدند

طاهری: ۹۷ خانواده مددجوی اسلام‌آبادغرب صاحب‌خانه شدند

کرمانشاه - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه از واگذاری ۹۷ واحد مسکن به مددجویان اسلام‌آبادغرب از سال گذشته تاکنون خبر داد.

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحویل ۹۷ واحد مسکن به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان اسلام‌آبادغرب از سال گذشته تاکنون خبر داد و اظهار کرد: تأمین سرپناه مناسب از نیازهای اساسی مددجویان است و این نهاد با اجرای برنامه‌های مختلف مسکن، برای بهبود شرایط زندگی آنان تلاش می‌کند.

وی افزود: فعالیت‌های کمیته امداد در این حوزه، علاوه بر احداث واحدهای مسکونی، خرید خانه و بهسازی مسکن خانواده‌های نیازمند را نیز شامل می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با اشاره به طرح‌های در دست اجرا در اسلام‌آبادغرب تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴ واحد مسکونی دیگر در مرحله تکمیل قرار دارد و تاکنون ۱۲ مورد خرید مسکن شهری نیز انجام شده است.

طاهری ادامه داد: در بخش خدمات عمرانی و بهسازی محل سکونت مددجویان، ۲۴ مورد احداث فضای جانبی و ۷۵ مورد تعمیرات مسکن به انجام رسیده است.

وی با تشریح برنامه‌های سال ۱۴۰۵ گفت: احداث ۳۷ فضای جانبی با هدف تأمین امکانات ضروری از جمله گازکشی و ساخت سرویس بهداشتی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از مجموع این ۳۷ طرح، ۱۲ مورد به پایان رسیده و عملیات اجرایی ۲۵ مورد دیگر همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6986074

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