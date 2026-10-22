رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تحویل ۹۷ واحد مسکن به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان اسلام‌آبادغرب از سال گذشته تاکنون خبر داد و اظهار کرد: تأمین سرپناه مناسب از نیازهای اساسی مددجویان است و این نهاد با اجرای برنامه‌های مختلف مسکن، برای بهبود شرایط زندگی آنان تلاش می‌کند.

وی افزود: فعالیت‌های کمیته امداد در این حوزه، علاوه بر احداث واحدهای مسکونی، خرید خانه و بهسازی مسکن خانواده‌های نیازمند را نیز شامل می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با اشاره به طرح‌های در دست اجرا در اسلام‌آبادغرب تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴ واحد مسکونی دیگر در مرحله تکمیل قرار دارد و تاکنون ۱۲ مورد خرید مسکن شهری نیز انجام شده است.

طاهری ادامه داد: در بخش خدمات عمرانی و بهسازی محل سکونت مددجویان، ۲۴ مورد احداث فضای جانبی و ۷۵ مورد تعمیرات مسکن به انجام رسیده است.

وی با تشریح برنامه‌های سال ۱۴۰۵ گفت: احداث ۳۷ فضای جانبی با هدف تأمین امکانات ضروری از جمله گازکشی و ساخت سرویس بهداشتی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از مجموع این ۳۷ طرح، ۱۲ مورد به پایان رسیده و عملیات اجرایی ۲۵ مورد دیگر همچنان ادامه دارد.