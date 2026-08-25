به گزارش خبرنگار مهر، محمد عرب صبح سه‌شنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: تأمین مسکن مناسب یکی از مهم‌ترین نیازهای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد و از محورهای اصلی برنامه‌های این نهاد در مسیر توانمندسازی خانواده‌هاست.

وی افزود: طی دو سال گذشته، چهار هزار و ۴۷۳ واحد و مورد در زمینه تأمین مسکن مددجویان مورد حمایت قرار گرفته که این حمایت‌ها شامل احداث و تعمیر واحدهای مسکونی و ایجاد فضاهای جانبی بوده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی بیان کرد: برای اجرای این اقدامات در مجموع ۹۲ میلیارد تومان هزینه شده است و متناسب با نیاز خانواده‌ها، حمایت‌های لازم در بخش احداث، تعمیر و بهسازی مسکن انجام شده است.

عرب ادامه داد: بخشی از مددجویان نیازمند احداث مسکن و برخی دیگر نیازمند تعمیر و بهسازی واحدهای مسکونی هستند که تلاش شده متناسب با شرایط هر خانواده، خدمات مورد نیاز ارائه شود.

وی گفت: ایجاد فضاهای جانبی نیز در کنار احداث و تعمیر واحدهای مسکونی مورد توجه قرار گرفته تا شرایط سکونت و زندگی خانواده‌های تحت حمایت بهبود یابد.

مدیرکل کمیته امداد خراسان‌جنوبی با اشاره به نقش مسکن در توانمندسازی خانواده‌های نیازمند، افزود: تأمین مسکن مناسب علاوه بر ایجاد امنیت و آرامش، زمینه بهبود شرایط زندگی خانواده‌ها را فراهم می‌کند و به همین دلیل این موضوع در کنار برنامه‌های اشتغال و خودکفایی با جدیت دنبال می‌شود.

عرب اظهار کرد: کمیته امداد برای تداوم حمایت‌های مسکن مددجویان از ظرفیت خیران، گروه‌های جهادی و سایر دستگاه‌های مرتبط استفاده می‌کند تا بخشی از دغدغه خانواده‌های نیازمند در حوزه مسکن برطرف شود.