رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهره‌برداری و تحویل ۲۴ واحد مسکونی به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این واحدها همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب(س) به مددجویان واگذار شدند.

وی تأمین سرپناه مناسب را از بخش‌های مهم برنامه‌های حمایتی این نهاد دانست و افزود: فراهم کردن مسکن برای خانواده‌های نیازمند، علاوه بر بهبود شرایط زندگی، زمینه‌ساز افزایش آرامش و تقویت روند توانمندسازی آنان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد این نهاد در بخش مسکن بیان کرد: از سال گذشته تاکنون، در مجموع ۳ هزار و ۳۰۰ خدمت مسکن به مددجویان استان ارائه شده است.

طاهری ادامه داد: این خدمات شامل احداث ۷۵۰ واحد مسکونی و همچنین اجرای طرح‌هایی مانند تعمیر و بازسازی منازل، ساخت فضاهای جانبی و انجام لوله‌کشی گاز بوده است.

وی درباره وضعیت پروژه‌های مسکن مددجویی در صحنه نیز گفت: از ۳۰ واحدی که در برنامه ساخت این شهرستان قرار دارد، تاکنون ۲۴ واحد به مرحله تکمیل رسیده و تحویل خانواده‌های مشمول شده است؛ عملیات احداث ۶ واحد باقی‌مانده نیز ادامه دارد.

طاهری در پایان تأکید کرد: کمیته امداد با استمرار برنامه‌های تأمین مسکن تلاش می‌کند شرایط لازم برای دسترسی خانواده‌های نیازمند به سرپناهی مناسب را فراهم کند و گام‌های مؤثرتری در مسیر ایجاد امنیت، آرامش و توانمندی این خانواده‌ها بردارد.