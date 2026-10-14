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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳

طاهری: ۲۴ خانواده مددجوی صحنه صاحب‌خانه شدند

طاهری: ۲۴ خانواده مددجوی صحنه صاحب‌خانه شدند

کرمانشاه - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه از تحویل ۲۴ واحد مسکن مددجویی در شهرستان صحنه همزمان با سالروز میلاد حضرت زینب(س) خبر داد.

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهره‌برداری و تحویل ۲۴ واحد مسکونی به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان صحنه خبر داد و اظهار کرد: این واحدها همزمان با سالروز ولادت حضرت زینب(س) به مددجویان واگذار شدند.

وی تأمین سرپناه مناسب را از بخش‌های مهم برنامه‌های حمایتی این نهاد دانست و افزود: فراهم کردن مسکن برای خانواده‌های نیازمند، علاوه بر بهبود شرایط زندگی، زمینه‌ساز افزایش آرامش و تقویت روند توانمندسازی آنان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد این نهاد در بخش مسکن بیان کرد: از سال گذشته تاکنون، در مجموع ۳ هزار و ۳۰۰ خدمت مسکن به مددجویان استان ارائه شده است.

طاهری ادامه داد: این خدمات شامل احداث ۷۵۰ واحد مسکونی و همچنین اجرای طرح‌هایی مانند تعمیر و بازسازی منازل، ساخت فضاهای جانبی و انجام لوله‌کشی گاز بوده است.

وی درباره وضعیت پروژه‌های مسکن مددجویی در صحنه نیز گفت: از ۳۰ واحدی که در برنامه ساخت این شهرستان قرار دارد، تاکنون ۲۴ واحد به مرحله تکمیل رسیده و تحویل خانواده‌های مشمول شده است؛ عملیات احداث ۶ واحد باقی‌مانده نیز ادامه دارد.

طاهری در پایان تأکید کرد: کمیته امداد با استمرار برنامه‌های تأمین مسکن تلاش می‌کند شرایط لازم برای دسترسی خانواده‌های نیازمند به سرپناهی مناسب را فراهم کند و گام‌های مؤثرتری در مسیر ایجاد امنیت، آرامش و توانمندی این خانواده‌ها بردارد.

کد مطلب 6977934

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