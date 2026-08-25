عیسی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جعفر صباغیان، قائم‌مقام کمیته امداد کشور، روز سه‌شنبه سوم شهریورماه ۱۴۰۵ به گلستان سفر می‌کند و در جریان این سفر، ۲۰۰ واحد مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد به‌صورت رسمی افتتاح و تحویل خواهد شد.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه مسکن مددجویان از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم افزود: در این مدت هشت هزار و ۶۴ مورد فعالیت مسکن در دستور کار کمیته امداد گلستان قرار گرفته که شامل دو هزار و ۱۷۴ مورد احداث و خرید مسکن، چهار هزار و ۹۲ مورد تعمیرات مسکن و هزار و ۷۹۸ مورد احداث فضاهای جانبی شامل حمام، سرویس بهداشتی و دیوارکشی محوطه بوده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان اظهار کرد: برای اجرای چهار هزار و ۹۲ مورد تعمیرات مسکن، ۳۲۸ میلیارد تومان و برای احداث فضاهای جانبی نیز ۱۶۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

بابایی ادامه داد: از مجموع دو هزار و ۱۷۴ واحد احداثی و خریداری‌شده، تاکنون هزار و ۳۳۶ واحد تکمیل شده و ۸۳۸ واحد دیگر در دست ساخت است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حداقل ۵۰۰ واحد دیگر نیز تکمیل و به مددجویان تحویل شود.

وی با اشاره به هزینه اجرای واحدهای تکمیل‌شده گفت: برای تکمیل هزار و ۳۳۶ واحد مسکونی، ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شده که ۴۰۰ میلیارد تومان آن از سوی کمیته امداد و مابقی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه بنیاد مسکن تأمین شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان درباره واحدهای در حال ساخت نیز اظهار کرد: این واحدها شامل ۲۱ پروژه مشترک با بنیاد مسکن به تعداد ۳۹۰ واحد، ۱۱ پروژه مشترک با راه و شهرسازی به تعداد ۳۱۶ واحد و ۱۳۲ واحد مسکونی است که توسط خود مددجویان در حال احداث است.