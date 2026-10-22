به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، زهرا بهروزآذر در جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند با اشاره به ایستادگی رییس سازمان محیط زیست در مواجهه با مسائل و چالش‌هایی که در گذشته در حوزه محیط زیست در کشور وجود داشت از جمله تالاب‌ها و پرونده میانکاله، توسعه فضاها و بازنگری مجوزهای قبلی و همچنین موضوعاتی مانند مصرف پلاستیک و تغییر الگوی مصرف در حوزه انرژی، اظهار کرد: این موارد را در بالاترین سطح پیگیری می‌کنیم و اگر در دستور کار دولت قرار گیرد، حتماً دنبال خواهد شد. ما در حوزه زنان خود را موظف می‌دانیم که در کنار سازمان محیط زیست باشیم.

وی با بیان اینکه زنان به دلیل اخلاق مراقبت بالا، خود را حافظ محیط زیست می‌دانند، افزود: امروز خانواده‌ها اقبال بسیار زیادی به اصلاح رفتار خود نسبت به محیط زیست دارند و اگر کوچک‌ترین آگاهی به زنان داده شود، نتایج بسیار بزرگی حاصل می‌شود. اما مسئله این است که زنان احساس می‌کنند کارهایشان بی‌فایده است؛ برای مثال خانواده‌هایی را دیده‌ام که حتی یک قرص کوچک یا پوست شکلات را جدا می‌کنند و پلاستیک، باتری و کالاهای مختلف را تفکیک می‌کنند، اما وقتی شهرداری این کیسه‌ها را به صورت سازمان‌یافته جمع‌آوری نمی‌کند، انگیزه‌ها کاهش می‌یابد.

معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور، نقاط شکست سیاست‌گذاری اجرایی را مورد توجه قرار داد و گفت: بخش عمده‌ای از مصرف پلاستیک در خانواده‌ها مربوط به سفره‌های یک‌بار مصرف است و باید به سمت بازگشت به سفره‌های پارچه‌ای حرکت کنیم. همچنین باید محصولات با پسماند صفر را در سبد خانوار وارد و ترویج کنیم. زنان زیادی به ما مراجعه می‌کنند و می‌خواهند شوینده‌های گالونی با پسماند صفر بخرند، اما این محصولات به جز چند مورد محدود، در دسترس نیست.

وی با تاکید بر لزوم کامل دیدن زنجیره مصرف‌کننده و خانواده تصریح کرد: اشتیاق در خانواده‌ها بالاست و به محض اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی، مطالبه شکل می‌گیرد. اما نباید آگاهی بدهیم و مردم را سرگردان کنیم. باید مسیر خرید، مقرون‌به‌صرفه بودن و دسترسی به جایگزین‌ها مشخص باشد. در شرایط معیشتی فعلی، تا زمانی که دستمال کاغذی اقتصادی‌تر است، خانواده‌ها طبیعتاً آن را استفاده می‌کنند، هرچند بسیاری به دنبال جایگزین‌های پارچه‌ای هستند.

بهروز آذر با اشاره به ظرفیت بالای آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه‌های پلاستیکی خاطرنشان کرد: نکات مطرح‌ شده را یادداشت کرده‌ام و در کمیسیون‌ها کنار سازمان محیط زیست هستیم. معتقدم اگر محکم پای این آیین‌نامه بایستیم، بسیاری از موارد قابل اجرا خواهد بود.