به گزارش خبرنگار مهر،سردار عبدالرضا دشتی صبح پنجشنبه در رویداد «حماسه نگار» سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر در شهرستان دشتی، با گرامیداشت یاد ۲۴۶ شهید این شهرستان، برگزاری این کنگره را با شعار «بوشهر پرچم‌دار حماسه‌های نخست» از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی استان دانست و بر ضرورت کار جهادی در عرصه مستندسازی و روایتگری دفاع مقدس تأکید کرد.

روایتگری؛ وظیفه‌ای اسلامی و ملی

سردار دشتی با استناد به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) گفت: ایشان می‌فرمایند نویسندگان، گویندگان، تحلیلگران و هنرمندان باید هر آنچه در توان دارند در مسیر اخلاص قرار دهند و تقدیم این سلحشوران عظمت‌آفرین کنند. اگر ما در مسیر شهدا گامی برمی‌داریم، نباید منت بر دوش کسی بگذاریم؛ ما برای خودمان کار می‌کنیم و شهدا به ما نیازی ندارند.

جایگاه یاد شهدا در کلام رهبر شهید

جانشین فرمانده سپاه استان بوشهر با اشاره به سخنان امام شهید اظهار کرد: ایشان فرمودند کسانی که برای احیای یاد مجاهدان و شهدا کار می‌کنند، مجاهدان فی‌سبیل‌الله هستند؛ یعنی خود این کار جهاد فی‌سبیل‌الله است. همچنین در کنگره سرداران و شهدای استان اصفهان فرمودند زنده نگه داشتن یاد شهدا، جهادی بزرگ و هم‌سنگ زنده نگه داشتن خون‌های مقدس ریخته‌شده در کربلاست.

هشدار قرآنی برای غفلت از جهاد

سردار دشتی با اشاره به آیه ۲۴ سوره توبه تصریح کرد: خداوند در این آیه می‌فرماید اگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، عشیره، اموال، تجارت و خانه‌های خود را بیشتر از خدا و رسولش و جهاد در راه او دوست داشته باشید، منتظر باشید که امر خدا برسد. اگر این جهاد فی‌سبیل‌الله که زنده نگه داشتن یاد شهداست را درست انجام ندهیم، این آیه هشدار جدی به ماست. امیدوارم با توجه به این آیه، این کار را به نحو شایسته انجام دهیم.

نقش یادواره‌ها در تربیت نسل دفاع مقدس

وی تأکید کرد: اگر همین یادواره‌ها و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و الگو قرار دادن فرماندهان و شهدا نبود، آیا فکر می‌کردید در جنگ تحمیلی دوم و سوم جوانانی داشته باشیم که روبروی دشمن تا بن دندان مسلح بایستند؟ واقعاً نبود. ما هنوز باید بهتر کار کنیم.