سردار آزادی: «کنگره شهدا» فراتر از یک اجلاسیه و عملیات بزرگ فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا آزادی در مراسم معرفی کمیته‌های کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر اظهار کرد: استان بوشهر با سابقه‌ای درخشان در عرصه هنر و ایثار، می‌تواند الگوی فرهنگ‌سازی و جریان‌سازی کنگره شهدا برای سراسر کشور باشد.

وی با بیان اینکه «کنگره شهدا» فراتر از یک اجلاسیه و یک عملیات بزرگ فرهنگی است، تصریح کرد: مردم استان بوشهر و همه دست‌اندرکاران کنگره در مسیری گام برمی‌دارند که نزد خداوند جهاد فی سبیل الله است؛ این حرکت فرهنگی، احیای نام و یاد مجاهدان و شهداست که باید با ظرفیت هنری و خلاقانه دنبال شود تا نام و پیام شهدا زنده بماند.

آزادی خاطرنشان کرد: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، جامعه و به‌ویژه دشمنان نمی‌خواهند یاد و پیام شهدا در دل جامعه ایرانی باقی بماند و این رسالت عظیم برای فعالان عرصه ایثار بسیار مهم است.

وی تاکید کرد: باید آنقدر بر کیفیت کار برای شهدا اهتمام بورزیم که نام، یاد و پیام شهدا در جامعه متجلی شود؛ نامگذاری خیابان‌ها، دیوارنگاره‌ها، آثار میدانی، دیدار با خانواده‌ها و تولید کتاب و فیلم و سرود از جمله این اقدامات هنرمندانه است.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج تصریح کرد: مهمترین هدف کلان برگزاری کنگره، «انتقال پیام شهدا با زبان هنر» است؛ باید با تمام ظرفیت‌ها کاری کرد که این پیام عمیق، به نسل نوجوان و جوان منتقل شده و جریان‌سازی اجتماعی صورت گیرد.

به گفته آزادی، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با فعالان عرصه شهدا فرموده‌اند تولیدات مربوط به شهدا باید حداقل ۲۰ میلیون مخاطب داشته باشد و لذا جذب جوانان و مبتکرانه بودن برنامه‌ها باید در طراحی کنگره لحاظ شود.

وی با اشاره به لزوم توجه به اثربخشی و خروجی‌های واقعی کنگره‌ها گفت: تنها تولید کمی آثار مهم نیست؛ بلکه کیفیت، نوآوری و تأثیرگذاری در سطح ملی باید حائز اهمیت باشد. تولید کتاب با قالب داستانی و فیلم با جذابیت هنری در دستور کار قرار گیرد و تیم‌های علمی پیامدسنج، اقدامات کنگره را ارزیابی می‌کنند تا تحول حقیقی در جامعه ایجاد شود.

رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی و ساختار اجرایی منسجم در استان بوشهر اظهار کرد: موفقیت این کنگره در گرو برنامه‌ریزی دقیق، زمان‌بندی اجرایی، پیگیری مستمر پیشرفت توسط دبیرخانه و شورای سیاستگذاری و حضور فعال دبیرکل است.