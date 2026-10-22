آمادگی چالوس برای مدیریت بحران و تأمین پایدار انرژی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور بعدازظهر پنجشنبه در نشست مدیران شهرستان خود با اشاره به تحولات منطقه‌ای و مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود سال‌ها تحریم و فشار، از اقتدار لازم برای دفاع از کشور برخوردار است و در عین مخالفت با جنگ، در برابر هرگونه تجاوز احتمالی ایستادگی خواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری مدیران در شرایط حساس کنونی، خواستار تقویت تاب‌آوری سازمانی، اجرای دستورالعمل‌های خودحفاظتی و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در دستگاه‌های اجرایی شد.

فرماندار چالوس همچنین با اشاره به نزدیک شدن فصل بارندگی و احتمال بروز مخاطرات جوی، بر لایروبی رودخانه‌ها، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، اجرای طرح‌های آبخیزداری و اولویت‌بندی پروژه‌های مرتبط با آبراهه‌ها تأکید کرد.

یوسف‌پور، تعمیر و آماده‌سازی ماشین‌آلات سبک و سنگین و افزایش آمادگی نیروهای امدادی و خدمات‌رسان را از دیگر الزامات پیش از آغاز بارش‌های فصلی برشمرد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه اعلام‌شده برای اجرای طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن از ابتدای آبان‌ماه به مدت ۳۵ روز، خواستار مشارکت شهروندان و همکاری دستگاه‌های اجرایی در این فرایند شد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، ۸۰ درصد سرشماری به‌صورت الکترونیکی و ۲۰ درصد از طریق مراجعه حضوری مأموران آمارگیر انجام می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین سوخت در مناطق کوهستانی، تجهیز این مناطق به مراکز عرضه نفت را اقدامی ضروری برای مواقع اضطراری و احتمال قطع گاز عنوان کرد.

یوسف‌پور همچنین با اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات، بر لزوم مدیریت ناترازی انرژی و دوگانه‌سوز شدن واحدهای غیرخانگی تأکید کرد و همکاری مردم در مصرف بهینه انرژی را در کاهش چالش‌های حوزه گاز مؤثر دانست.

وی در ادامه، نظارت مستمر بر بازار را از اولویت‌های دستگاه‌های مسئول برشمرد و از اعضای کارگروه تنظیم بازار خواست با هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار، قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.

فرماندار چالوس همچنین بر ضرورت پاسخگویی سریع به شکایات مردمی از طریق سامانه فواد و رسیدگی به درخواست‌ها در مهلت سه‌ساعته مورد اشاره تأکید کرد.

تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و تسهیل شرایط ضمانت این وام‌ها از سوی بانک‌های عامل، از دیگر محورهای مورد تأکید یوسف‌پور در این نشست بود.