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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹

کشتارگاه صنعتی مرزن‌آباد آماده خدمت‌رسانی به غرب مازندران است

کشتارگاه صنعتی مرزن‌آباد آماده خدمت‌رسانی به غرب مازندران است

چالوس- فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کشتارگاه صنعتی مرزن‌آباد گفت: فعالیت این مجموعه می‌تواند نقش مهمی در ارتقای بهداشت و امنیت غذایی در غرب مازندران دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و موانع کشتارگاه صنعتی دام مرزن‌آباد که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان صنف قصابان برگزار شد، اظهار کرد: راه‌اندازی این مجموعه پس از حدود دو دهه انتظار و پیگیری، در هفته دولت محقق شد و اکنون باید از ظرفیت آن برای تأمین بهداشتی فرآورده‌های دامی استفاده کرد.

وی افزود: کشتارگاه صنعتی مرزن‌آباد به صورت مکانیزه و با رعایت الزامات بهداشتی فعالیت می‌کند و می‌تواند علاوه بر شهرستان چالوس، نیاز شهرستان‌های غرب مازندران را نیز پوشش دهد.

فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه‌های مسئول از این مجموعه بیان کرد: دستگاه‌های متولی باید ضمن پیگیری موضوع در سطح استانی، زمینه حضور و استفاده شهرستان‌های همجوار از ظرفیت کشتارگاه صنعتی مرزن‌آباد را فراهم کنند.

برخورد قانونی با کشتارهای سنتی و غیرمجاز

یوسف‌پور با اشاره به ضرورت ساماندهی کشتار دام در منطقه گفت: سلامت شهروندان از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است و فعالیت واحدهای کشتار سنتی و غیرمجاز که می‌تواند سلامت جامعه را تهدید کند، قابل پذیرش نیست.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید نظارت جدی بر فعالیت کشتارگاه‌ها داشته باشند و با موارد غیرمجاز و کشتارهای خارج از ضوابط قانونی، مطابق مقررات برخورد کنند.

فرماندار چالوس همچنین بر استمرار نظارت دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: برای رفع موانع موجود و تسهیل فعالیت کشتارگاه صنعتی مرزن‌آباد، تصمیمات اجرایی لازم اتخاذ شده است.

در این نشست، سرمایه‌گذار کشتارگاه صنعتی مرزن‌آباد و نمایندگان صنف قصابان نیز مسائل و چالش‌های موجود را مطرح کردند و درباره راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیند کشتار و بهبود روند تأمین و توزیع فرآورده‌های دامی بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 6949027

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