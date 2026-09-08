خسارتی از بارندگی در چالوس گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور صبح سه شنبه در جلسه فوقالعاده ستاد مدیریت بحران شهرستان چالوس با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی و احتمال وقوع بارشهای شدید، اظهار کرد: تمامی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران باید با بهرهگیری حداکثری از ظرفیتها و تجهیزات خود در آمادهباش کامل عملیاتی قرار داشته باشند.
وی بر ضرورت پاکسازی فوری کانالها، نهرها و معابر تأکید کرد و افزود: نقاط آسیبپذیر و حادثهخیز شهرستان باید بهصورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات احتمالی پیش از تشدید بارندگی برطرف شود.
فرماندار چالوس همچنین خواستار حضور بخشداران در مناطق تحت مدیریت و آمادهباش کامل دهیاران برای مدیریت شرایط احتمالی در روستاها شد.
وی با تأکید بر حضور میدانی شهرداران و نیروهای خدمات شهری در مناطق مختلف شهرستان، گفت: تمام ظرفیتهای موجود باید برای پیشگیری از بروز حوادث و کاهش خسارات احتمالی به کار گرفته شود.
یوسفپور آمادگی مراکز درمانی و امدادی را از دیگر اولویتهای ستاد مدیریت بحران عنوان کرد و گفت: بیمارستانها، اورژانس، جمعیت هلالاحمر و پلیس راهور باید با آمادگی صددرصدی شرایط را رصد و در صورت نیاز به سرعت وارد عمل شوند.
وی با اشاره به اهمیت تردد ایمن در محورهای مواصلاتی شهرستان، از پلیس راهور و دستگاههای متولی خواست محورهای ارتباطی را بهصورت لحظهای پایش کنند و در صورت بروز خطر، نسبت به انسداد مسیرهای پرخطر و اطلاعرسانی درباره مسیرهای جایگزین اقدام شود.
فرماندار چالوس همچنین بر رصد دقیق مسیرهای تردد دانشآموزان و کنترل مستمر وضعیت شبکههای آب، برق، گاز و مخابرات تأکید کرد تا در صورت بروز اختلال، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.
وی از اداره منابع طبیعی خواست وضعیت درختان واقع در مسیر رودخانهها را بهطور مستمر بررسی کند و افزود: اداره راهداری و حملونقل جادهای نیز باید با تمام ظرفیت و تجهیزات در آمادهباش کامل باشد.
یوسفپور با اشاره به وضعیت بارندگی در شهرستان و مناطق بالادست، بهویژه مرزنآباد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون هیچگونه خسارتی در شهرستان گزارش نشده است، با این حال پایش مستمر مناطق و پیشبینی تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط احتمالی همچنان در اولویت دستگاههای مسئول قرار دارد.
فرماندار چالوس در پایان از شهروندان و گردشگران خواست با توجه به شرایط جوی و احتمال افزایش بارندگی، نکات ایمنی را جدی بگیرند و از توقف، اتراق و تردد غیرضروری در حاشیه رودخانهها و مسیلها جداً خودداری کنند.
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