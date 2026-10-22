محمد ترکمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانش‌آموزان پژوهشگر شهرستان سیریک در هفتمین دوره جشنواره علمی‌پژوهشی پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی کشور موفق به کسب افتخارات ارزشمندی شدند که نشان‌دهنده ظرفیت علمی و پژوهشی دانش‌آموزان منطقه است.

وی افزود: در این دوره از جشنواره، هفت دانش‌آموز از پژوهش‌سرای دانش‌آموزی ابن‌سینا سیریک به مرحله کشوری راه یافتند و به مصاحبه نهایی دعوت شدند که در پایان فرآیند داوری، دو تیم دانش‌آموزی این شهرستان موفق به کسب رتبه‌های دوم و سوم کشوری شدند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیریک با تشریح نتایج به‌دست‌آمده بیان کرد: تیم گلایدر متشکل از علی ذاکری و محمد حسن جعفری موفق به کسب رتبه دوم کشوری شد و تیم ساخت شناورهای دریایی متشکل از رضا افضلی و سبحان ذاکری نیز رتبه سوم کشوری این جشنواره را از آن خود کرد.

ترکمانی ادامه داد: علاوه بر کسب این دو رتبه برتر، دو اثر دیگر از دانش‌آموزان پژوهش‌سرای ابن‌سینا سیریک نیز به جمع ۱۰ تیم برگزیده مرحله کشوری راه یافتند.

وی تصریح کرد: در بخش موشک آبی انفرادی، یزدان ذاکری موفق به قرار گرفتن در جمع ۱۰ برگزیده کشور شد و در بخش تیمی موشک آبی نیز محمد باقر افضلی و محمد امین ذاکری به این مرحله راه یافتند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سیریک با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان و جامعه فرهنگی شهرستان، خاطرنشان کرد: این دستاوردها حاصل تلاش و خلاقیت دانش‌آموزان پژوهشگر، حمایت خانواده‌ها، راهنمایی دبیران و مربیان و پشتیبانی مجموعه آموزش و پرورش شهرستان است.

وی افزود: حضور موفق دانش‌آموزان سیریکی در رقابت‌های علمی کشور، بیانگر استعدادهای ارزشمند منطقه و ظرفیت بالای پژوهشی آنان است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روحیه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی علمی در میان نسل نوجوان باشد.

ترکمانی در پایان از تلاش‌های مدیر، مربیان و کارکنان پژوهش‌سرای دانش‌آموزی ابن‌سینا سیریک قدردانی کرد و گفت: آموزش و پرورش شهرستان با تداوم حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان، امیدوار است در آینده نیز شاهد افتخارآفرینی بیشتر فرزندان این منطقه در عرصه‌های علمی و پژوهشی کشور باشد.