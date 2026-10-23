خانه کتاب و ادبیات در چهاردهمین نمایشگاه کتاب دوشنبه حضور پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه، پنجشنبه (۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶) با حضور دولت صفر؛ معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان و سفرای کشورهای مختلف در موزه ملی تاجیکستان افتتاح شد.

خانه کتاب و ادبیات ایران با هدف معرفی ظرفیت‌های نشر جمهوری اسلامی ایران، آشنایی مخاطبان تاجیک با آثار نویسندگان ایرانی و گسترش همکاری‌های فرهنگی و ادبی میان دو کشور در این رویداد حضور پیدا کرده است.

معرفی میراث ادبی ایران

در غرفه خانه کتاب و ادبیات ایران، بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب از آثار شاخص ادبی ایران در حوزه‌های ادبیات کلاسیک و معاصر، ایران‌شناسی و ادبیات کودک و نوجوان به نمایش گذاشته شده است. این مجموعه فرصتی برای معرفی میراث ادبی و دستاوردهای معاصر نشر ایران و آشنایی بیشتر مخاطبان تاجیک با آثار نویسندگان ایرانی فراهم می‌کند.

دیدار با مقامات فرهنگی تاجیکستان و حضور در نشست‌های تخصصی و سخنرانی در این نشست‌ها از برنامه‌های خانه کتاب و ادبیات ایران در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه است. این برنامه‌ها با هدف تبادل دیدگاه‌ها، بررسی زمینه‌های همکاری در حوزه نشر و ترجمه و تقویت ارتباط میان نهادهای فرهنگی و فعالان صنعت کتاب جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان پیگیری می‌شود.

سابقه همکاری‌های نمایشگاهی ایران و تاجیکستان

خانه کتاب و ادبیات ایران طی سال‌های اخیر به‌صورت مستمر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه حضور داشته است. در مقابل، وزارت فرهنگ تاجیکستان نیز حضوری مستمر در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران داشته است. تاجیکستان در سال ۱۴۰۲ مهمان ویژه سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران بود.

این تعامل متقابل، ظرفیت روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را برای توسعه همکاری‌های نشر، ترجمه و تبادل آثار ادبی نشان می‌دهد. اشتراکات زبانی و پیوندهای تاریخی دو کشور نیز زمینه مناسبی برای گسترش ارتباط میان نویسندگان، ناشران و مخاطبان فارسی‌زبان فراهم کرده است.

چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب دوشنبه از ۳۰ مهر تا ۲ آبان ۱۴۰۵ (۲۲ تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۶) در موزه ملی تاجیکستان برگزار می‌شود.