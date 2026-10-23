تشییع پیکر پدر سپهبد شهید موسوی با حضور اقشار مردم در قم برگزار شد

تشییع پیکر پدر سپهبد شهید موسوی با حضور مردم و مسئولان در قم برگزار شد



قم- پیکر مرحوم سید احمد موسوی، پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، با حضور اقشار مختلف مردم، فرماندهان نظامی و مسئولان کشوری و استانی در قم تشییع و در جوار مزار شهدا به خاک سپرده شد.



به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مرحوم سید احمد موسوی، پدر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس فقید ستاد کل نیروهای مسلح عصر جمعه با حضور اقشار مختلف مردم، نیروهای نظامی و مسئولان کشوری و استانی از مسجد امام زین‌العابدین (ع) قم آغاز شد.



حاضران در این مراسم پس از اقامه نماز بر پیکر این پدر شهید، وی را تا گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) بدرقه کردند.



میرزایی، مسئول دفتر رئیس‌جمهور نیز به نمایندگی از دولت در این مراسم حضور یافت و ضمن تسلیت درگذشت مرحوم سید احمد موسوی به خانواده وی، بر نقش این چهره انقلابی در تربیت فرزندی همچون سپهبد شهید عبدالرحیم موسوی تأکید کرد.



وی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تربیت فرزندانی همچون شهید موسوی از برکات زندگی مرحوم سید احمد موسوی است.



مسئول دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به سوابق انقلابی و مبارزاتی این مرحوم افزود: سید احمد موسوی در دوران انقلاب اسلامی و مبارزه با رژیم طاغوت و همچنین در دوران دفاع مقدس، خدمات و فعالیت‌های انقلابی داشت و عمر خود را در مسیر انقلاب هزینه کرد.



وی ادامه داد: تربیت سپهبد شهید موسوی در خانواده‌ای دینی و مذهبی، زمینه‌ساز حضور وی در مسئولیت‌های مختلف نظامی از جمله فرماندهی ارتش و ریاست ستاد کل نیروهای مسلح بود.



در ادامه این مراسم، پیکر مرحوم سید احمد موسوی در حرم امامزاده علی بن جعفر (ع) طواف داده شد و سپس در جوار مزار شهدا به خاک سپرده شد.



صالحی، فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر حاضران در آیین تشییع و خاکسپاری پدر سپهبد شهید موسوی بود.