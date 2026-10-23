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۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸

نقش‌آفرینی اجتماعی روحانیت به مدیریت بهینه استان کرمان کمک می کند

نقش‌آفرینی اجتماعی روحانیت به مدیریت بهینه استان کرمان کمک می کند

کرمان- مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت گفت: روحانیت می‌تواند با ایفای نقش اجتماعی خود، به مدیریت بهتر استان کرمان کمک کند تا امور با هزینه کمتر، سهولت بیشتر و موفقیت بالاتری پیش بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی عماد، شامگاه جمعه اول آبان‌ماه در دیدار با استاندار کرمان، بر نقش حوزه‌های علمیه و روحانیت در حل مسائل اجتماعی، رفع فقر و کمک به توسعه استان‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت حوزه‌های علمیه در نظام حکمرانی استانی اظهار کرد: نگاه ما این است که حوزه علمیه چگونه می‌تواند به نظام حکمرانی استان کمک کند تا زمینه گره‌گشایی از مشکلات مردم، حرکت به سمت توسعه و رفع فقر فراهم شود.

عماد، با بیان اینکه فقر، حاشیه‌نشینی، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه دارند، افزود: روحانیت می‌تواند بر اساس نقشه راهی مشخص، در کاهش این مشکلات نقش مؤثری ایفا کند.

وی ادامه داد: زمانی که نظام اجرایی استان ظرفیت روحانیت را به‌ عنوان همراه و پشتیبان خود ببیند، مسائل با همدلی و همکاری بیشتری حل‌وفصل خواهند شد.

مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت با تأکید بر نقش اجتماعی روحانیت تصریح کرد: روحانیت می‌تواند با ایفای نقش اجتماعی خود، به مدیریت بهتر استان کمک کند تا امور با هزینه کمتر، سهولت بیشتر و موفقیت بالاتری پیش بروند.

وی همچنین بر ضرورت تدوین راهبردها و راهکارهای مشترک تأکید کرد و گفت: باید با هم‌افزایی و همکاری متقابل، در مسیر تحقق اهداف نظام گام برداریم.

عماد، با اشاره به همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف در اداره کشور افزود: همه دست به دست هم دادند و همکاری کردند و دولت دکتر پزشکیان توانست به لطف الهی کشور را پیش ببرد، همچنین دولت و مدیران نیز توانایی خود را در اداره کشور نشان دادند.

استاندار کرمان، نیز در این دیدار با اشاره به فضای همدلی و تعامل میان ارکان مختلف استان کرمان، گفت: هماهنگی کاملی میان نماینده ولی‌فقیه در استان، مجموعه استانداری و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه مسائل کلان توسعه وجود دارد.

محمدعلی طالبی، یکی از نتایج این هم‌افزایی را افزایش حجم فعالیت‌های عمرانی و طرح‌های زیرساختی استان کرمان در مقایسه با دو سال گذشته عنوان کرد و با اشاره به طرح‌های راهسازی و آبرسانی در استان افزود: در حال حاضر، ۴۰ پیمانکار در حوزه راه‌های استان مشغول فعالیت هستند و طرح آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار نیز در دست اجراست.

وی تصریح کرد: در نهضت مدرسه‌سازی؛ کرمان، استان پیشتاز کشور بوده و با اعتبارات دولتی و کمک‌های خیران در حال گسترش فضاهای آموزشی و عدالت فضاهای آموزشی هستیم.

استاندار کرمان گفت: برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ در استان، بار مالی بر دوش کشور نگذاشتیم و منابع مورد نیاز را از محل‌های دیگری تأمین کردیم.

وی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری داخلی و کسب رتبه نخست کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اظهار کرد: چند ابر پروژه در استان کرمان آماده افتتاح است که با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری خواهند رسید و از طرح‌های شاخص استان و دولت به شمار می‌روند.

استاندار کرمان تصریح کرد: عملیات اجرایی طرح انتقال آب از خلیج فارس به شهر کرمان که مدت‌ها متوقف شده بود، از سر گرفته شده و این طرح به‌ زودی افتتاح خواهد شد.

طالبی، گفت: پروژه فولاد گهرزمین در بردسیر، بزرگ‌ترین آشیانه تعمیرات هواپیما و طرح‌های نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات، با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۶۰ همت، در استان آماده افتتاح هستند.

کد مطلب 6987382

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