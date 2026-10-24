طالبی: گفتمان غالب استان کرمان توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان کرمان که با حضور حجت‌الاسلام موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور برگزار شد با قدردانی از تعامل و همکاری دستگاه قضایی استان با مجموعه مدیریت اجرایی، اظهار داشت: تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه قضایی استان کرمان بر پایه اعتماد، احترام و تلاش مسئولانه برای رفع مسائل و مشکلات مردم شکل گرفته و این همکاری زمینه‌ساز تحقق دستاوردهای خوبی برای استان بوده است.

وی با قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در دوران تصدی ریاست‌کل دادگستری استان، نقش وی را در شورای تأمین استان کرمان مؤثر دانست و افزود: حضور و دیدگاه‌های وی در موضوعات مختلف راهگشا بود و تدابیر اتخاذشده به تقویت امنیت و آرامش جامعه کمک کرد.

طالبی، همچنین انتصاب «دادخدا سالاری» به ریاست‌کل دادگستری استان کرمان را تبریک گفت و ادامه داد: سوابق اجرایی و مسئولیت‌های پیشین وی، شناخت از مسائل استان و رویکرد مسئله‌محور در دوران مسئولیت در سازمان بازرسی کل استان، پشتوانه ارزشمندی برای ادامه فعالیت در جایگاه جدید است.

وی با اشاره به پیگیری‌های سالاری در زمینه رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در استان بیان کرد: تعامل شکل‌گرفته در شورای دستگاه‌های نظارتی، با همکاری رئیس‌کل دادگستری و دادستان استان، این شورا را به یکی از ظرفیت‌های مؤثر در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و بستری برای هم‌اندیشی درباره مسائل توسعه استان تبدیل کرده است.

استاندار کرمان ابراز امیدواری کرد: این رویکرد در دوره جدید مدیریت دادگستری استان کرمان استمرار یابد و حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاری، رفع موانع فعالیت دستگاه‌های اجرایی و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی با جدیت بیشتری دنبال شود.

طالبی، در ادامه، همگرایی میان نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های نظارتی و مجموعه قضایی را از عوامل مؤثر در پیشبرد برنامه‌های استان برشمرد و گفت: کرمان با وجود مسائل و مشکلات موجود، مسیر مناسبی را در اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی دنبال می‌کند و توسعه به گفتمان غالب دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است.

وی با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا در حوزه راه، تأمین آب شرب و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: استان کرمان در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌های خارجی جایگاه پیشتازی دارد و در حوزه انرژی خورشیدی نیز از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است.

طالبی، افزود: استان کرمان در سال جاری رکورد تولید انرژی خورشیدی را ثبت خواهد کرد و نیروگاه‌هایی نیز در دست اجراست که بهره‌برداری از آن‌ها در ماه‌های آینده می‌تواند به رفع ناترازی برق در کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه پروژه‌های بزرگ اقتصادی استان آماده افتتاح با حضور مقامات عالی کشور هستند، تصریح کرد: حدود ۵۰۰ همت سرمایه‌گذاری داخلی در استان در حال اجراست و کرمان در نهضت عدالت آموزشی نیز جایگاه پیشتازی دارد.

استاندار کرمان با اشاره به شرایط جنگی و مدیریت امور استان در آن دوره گفت: با وجود شرایط خاص، فعالیت‌های عمرانی ادامه یافت، پروژه‌هایی افتتاح و عملیات اجرایی پروژه‌های جدید نیز آغاز شد

وی با بیان اینکه هیچ واحد اقتصادی در استان در ایام جنگ تعطیل نشد ادامه داد: این تجربه نشان داد که استان می‌تواند هم‌زمان مسائل فوری را مدیریت کند و اهداف بلندمدت توسعه‌ای را پیش ببرد. در این مسیر، دستگاه قضایی با حمایت و همراهی خود نقش مؤثری داشت

طالبی، در بخش دیگری از سخنان خود، با درخواست از دادستان کل کشور برای تقویت زیرساخت‌های دستگاه قضایی در استان کرمان گفت: کمبودهای عمرانی و زیرساختی دستگاه قضایی در مرکز استان و شهرستان‌ها قابل‌توجه است و مدیریت اجرایی استان کرمان در ماه‌های اخیر برای تقویت این زیرساخت‌ها اقداماتی انجام داده و این همکاری را در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داد.

وی با تأکید بر آمادگی مدیریت اجرایی استان برای تأمین منابع و همکاری در اجرای پروژه‌های زیرساختی دستگاه قضایی، از مسئولان قضایی نیز به دلیل همراهی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی استان برای تخصیص منابع و پیشبرد پروژه‌ها قدردانی کرد و آمادگی مجموعه مدیریت اجرایی کرمان را برای همکاری در تحقق اهداف قوه قضاییه در مسیر اجرای عدالت و صیانت از کشور اعلام کرد.

گفتنی است «دادخدا سالاری» رئیس کل جدید دادگستری استان کرمان پیش از این مسئولیت‌هایی از جمله مدیرکل بازرسی استان کرمان، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و دادستان مرکز استان کرمان را بر عهده داشته است.