خطیب‌ جمعه کرمان: انتقام از عاملان شهادت رهبری، یک موضوع راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی توکلی، در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی(ع) این شهر برگزار شد با تأکید بر لزوم تفکیک میان «قصاص» و «انتقام»، اظهار داشت: برخلاف قصاص که یک موضوع فقهی و قضایی است، انتقام از عاملان ترور موضوعی راهبردی است.
وی با اشاره به شهادت سردار قاسم سلیمانی، خواستار تحقق این انتقام از طریق اخراج آمریکا از منطقه شد.
هشدار نسبت به مذاکرات با آمریکا
خطیب جمعه کرمان با اشاره به سوابق بد عهدی ایالات متحده، با تأکید بر استمرار تحریمها و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی، اظهار داشت: با توجه به این روند، نمیتوان به مذاکرات با آمریکا خوشبین بود.
وی افزود: اگر هشدارهای رهبر شهید درباره مواضع آمریکا مورد توجه قرار میگرفت، خسارتهای ناشی از برجام به کشور تحمیل نمیشد.
توکلی، همچنین خواستار نمایش اقتدار جمهوری اسلامی در برابر دشمنان شد و تأکید کرد: تصمیمگیری در این زمینه بر عهده نهادهای مسئول است و باید از تصمیمات کارشناسی حمایت کرد.
امت سازی و شکلگیری جبهه مقاومت
حجتالاسلام توکلی، با تبیین مفهوم «امت» و اشاره به نقش روحانیت شیعه در ایستادگی در برابر استعمار، گفت: امت مجموعهای از انسانهاست که با هدف و انگیزه مشترک حرکت میکنند و شکلگیری جبهه مقاومت، تجلی دقیق این مفهوم و از مهمترین دستاوردهای نظام اسلامی است.
وی افزود: امام خمینی (ره) با تشکیل نظام اسلامی، فرآیند «امتسازی» را آغاز کردند و رهبر شهید انقلاب این مسیر را به شکلی تکامل بخشیدند.
ویژگیهای رهبر شهید و الگو بودن مسئولان
خطیب جمعه کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با مرور ویژگیهای اخلاقی و مدیریتی رهبر شهید، وی را الگوی مدیریت بحران، ساده زیستی و شجاعت در برابر دشمن دانست.
وی با اشاره به ایمان عمیق ایشان به وعدههای الهی و اعتماد به توان جوانان، گفت: همین نگاه منجر به پیشرفتهای علمی و توان دفاعی کشور شده است.
توکلی، همچنین با یادآوری اهمیت قانون مداری، از مسئولان خواست تا در رعایت دقیق قوانین و پایبندی به ارزشهای دینی، الگوی جامعه باشند.
مطالبهگری در چارچوب قانون
وی با تأکید بر اینکه مطالبهگری حق مردم است، یادآور شد: این مطالبه نباید با توهین یا رفتارهای خارج از چارچوب اخلاق و قانون همراه باشد و لزوم احترام به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی را نیز متذکر شد.
وی همچنین مراسم تشییع رهبر شهید در ایران و عراق را پیام روشنی از انسجام جبهه مقاومت و مخالفت ملتها با آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.
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