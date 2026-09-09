به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر چهارشنبه در نشست فصلی مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان در شهرستان بم با تأکید بر ضرورت حفظ امید و انسجام اجتماعی اظهار کرد: امروز مأموریت اصلی همه ما این است که حفظ امید و انسجام اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهیم.
وی گفت: در شرایط فشار اقتصادی، جنگ روانی و نگرانیهای اجتماعی و اقتصادی؛ برقراری ارتباط مستمر با مردم و ارائه روایت درست از مسائل و اقدامات ضروری است.
استاندار کرمان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی استان، بر نقش فعالان این حوزه در شکلدهی به نگاه جامعه نسبت به توسعه تأکید کرد.
وی بیان کرد: افرادی که در شکلگیری نگاه جامعه به مقوله توسعه نقش دارند، باید ضمن توجه به مؤلفههای فرهنگی و اجتماعی توسعه، آثار و پیامدهای مثبت آن را نیز مورد توجه قرار دهند.
استاندار کرمان افزود: انتظار میرود با نگاهی دقیق و کارشناسی، نقدها و پیشنهادهای خود را برای شکلگیری و تقویت روند توسعه در استان ارائه کنید.
طالبی، با اشاره به برخی دستاوردهای استان در شرایط جنگ اظهار کرد: ما در استان کرمان در دوران جنگ رکوردهای تولید را زدیم و در همین دوران، استان کرمان جایگاه اول جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور را کسب کرده است.
استاندار کرمان همچنین از تداوم فعالیتهای سرمایهگذاری و عمرانی در استان خبر داد و تأمین آب شرب، اصلاح و بهسازی جادهها و تکمیل مسیرهای ارتباطی را از شاخصترین این اقدامات عنوان کرد.
طالبی، با بیان اینکه در شرایط کنونی دولت و کشور؛ بیسابقهترین اقدامات عمرانی و زیرساختی در استان کرمان در حال انجام است گفت: استان کرمان بهطور همزمان اجرای طرح آبرسانی به ۶۶۴ روستا و تأمین آب شرب برخی شهرها از جمله کرمان را دنبال میکند.
وی همچنین از فعالیت همزمان بیش از ۴۰ پیمانکار حوزه راهسازی در استان خبر داد و افزود: ۱۵۰۰ کیلومتر جاده را میخواهیم تا پایان سال بهسازی کنیم.
مقام عالی دولت در استان کرمان با تأکید بر نقش سازمان تبلیغات اسلامی در تقویت سرمایه اجتماعی اظهار کرد: ظرفیت مساجد، هیئتها و گروههای اجتماعی باید برای حل مسائل جامعه فعالتر شود.
طالبی، با بیان اینکه هیئتهای مذهبی نباید صرفاً به برگزاری مراسم محدود شوند اظهار داشت: این هیات میتوانند به نهادهای اجتماعی با کارکردهایی در حوزه حمایت از محرومان، افزایش ازدواج، فعالیتهای عمرانی محلات، مقابله با آسیبهای اجتماعی و تقویت نشاط اجتماعی تبدیل شوند.
استاندار کرمان جذب نوجوانان و جوانان را یکی از مهمترین وظایف مجموعههای فرهنگی دانست و با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای متنوع گفت: زبان نسل جدید را در حقیقت فرا بگیریم.
وی استفاده از ورزش، هنر، رسانه و بازی را از ظرفیتهای جذب نسل جوان و نوجوان به مساجد و اماکن مذهبی برشمرد.
طالبی، با اشاره به اهمیت فعالیت رسانهای در جنگ روایتها گفت: نباید صبر کنیم که یک شبهه، شایعه یا روایت منتشر شود و بعد پاسخ دهیم؛ باید روایتهای پیشدستانه داشته باشیم.
مقام عالی دولت در استان کرمان بر ضرورت شکلگیری شبکه فعال رسانهای و تولید و در اختیار داشتن محتوای رسانهای تأکید کرد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری میان سازمان تبلیغات اسلامی، بدنه روحانیت و مدیران دولتی تأکید کرد و گفت: نباید هیچ خطکشی را بین خودمان در سازمان تبلیغات و در بدنه روحانیت با دولت و مدیران دولتی احساس کنیم.
استاندار کرمان، همراه کردن افراد و دستگاههای تأثیرگذار در مسیر توسعه استان را از اقدامات مهم خود عنوان کرد و افزود: بزرگترین هنر من در استان کرمان همراه کردن همه افراد و دستگاههای تأثیرگذار در مسیر توسعه استان است.
وی گفت: هم اکنون با کنار گذاشتن برخی اختلافات، زمینه مشارکت مجموعههای مختلف در روند توسعه فراهم شده است.
طالبی، با اشاره به شعار «کرمان برفراز» اظهار کرد: این چشمانداز باید برای همه مجموعههای مؤثر در استان قابل تعریف باشد و شما هم بخشی از جریان توسعه در استان کرمان هستید و باید روایت خود را از پیشرفتها و خدمت به مردم ارائه کنید.
وی با تأکید بر اهمیت هویت تاریخی و دینی کرمان گفت: مباحث هویتی در طرح «کرمان برفراز» مورد توجه ویژه قرار دارد و سازمان تبلیغات اسلامی میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند.
طالبی، افزود: در معرفی کرمان، هویت دینی و تاریخی استان در کنار ظرفیتهای معدنی، کشاورزی و گردشگری مورد توجه قرار دارد.
استاندار کرمان همچنین بر تبدیل مساجد به پایگاه حل مسئله تأکید کرد و گفت: نگاه رئیسجمهور به مدیریت محلهمحور و نقش مساجد در این زمینه ویژه است.
وی افزود: مساجد میتوانند علاوه بر کارکردهای دینی و اخلاقی، در موضوعاتی مانند کاهش مصرف انرژی نیز نقشآفرینی کنند.
طالبی، با اشاره به ظرفیت بانوان در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی، استفاده بیشتر از این ظرفیت را ضروری دانست و گفت: در استان کرمان میان بدنه بانوان و فعالیتهای اجتماعی فاصلهای وجود دارد که سازمان تبلیغات اسلامی میتواند استفاده از ظرفیت بانوان را به عنوان یک رویکرد دنبال کند.
وی همچنین بر ضرورت حرکت فعالیتهای فرهنگی به سمت اثرگذاری تأکید کرد و گفت: ما دنبال برنامه اثرگذار فرهنگی در استان هستیم.
طالبی، افزود: برگزاری برنامه باید وسیلهای برای دستیابی به هدف فرهنگی باشد، نه اینکه خود برگزاری برنامه به هدف تبدیل شود.
استاندار کرمان در پایان با تأکید بر ادامه تعامل میان دستگاههای فرهنگی و اجرایی استان اظهار کرد: با این فضای ارتباط و تعاملی که به هر حال در استان وجود دارد، ما میتوانیم این اتفاق مبارک را رقم بزنیم و فضای فرهنگی استان را با برنامهها و فعالیتهای اثرگذار تحت تأثیر قرار دهیم.
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