امیرحجت مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اولویت‌های اتحادیه کشوری در دوره جدید فعالیت اظهار کرد: چند ماهی است که فعالیت هیئت‌مدیره جدید آغاز شده و در این دوره، رسیدگی به مشکلات زیرساختی مؤسسات قرآنی و ارتقای توانمندی نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: بخشی از مؤسسات قرآنی با مشکلات حقوقی و مالیاتی، مسائل مربوط به دریافت و تمدید پروانه فعالیت و همچنین تغییرات و امور ثبتی مواجه هستند که پیگیری و رفع این موانع از اولویت‌های اتحادیه کشوری است.

پیگیری تشکیل اتحادیه‌های استانی و توانمندسازی مدیران قرآنی

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت، تشکیل اتحادیه‌های استانی و تقویت ساختار تشکیلاتی این مجموعه‌ها را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و گفت: در برخی استان‌ها، از جمله قزوین، تشکیل اتحادیه استانی برای مدتی به تعویق افتاده بود که پیگیری این موضوع را در برنامه‌های خود قرار داده‌ایم.

مرادی ارتقای دانش و مهارت منابع انسانی را نیز از محورهای اصلی فعالیت اتحادیه دانست و افزود: افزایش توانمندی مدیران عامل مؤسسات قرآنی و اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌های استانی از جمله برنامه‌هایی است که در ماه‌های اخیر دنبال کرده‌ایم.

وی با اشاره به چالش‌های متعدد مؤسسات قرآنی اظهار کرد: بخشی از مشکلات موجود به قوانین و مقررات بازمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از نگرش دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی به ماهیت فعالیت این مؤسسات است؛ موضوعی که برای رفع آن باید هم اصلاح قوانین و هم تغییر رویکرد دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مؤسسات قرآنی نباید با بنگاه‌های تجاری یکسان دیده شوند

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت با تأکید بر ماهیت مردمی و عام‌المنفعه این مجموعه‌ها گفت: مؤسسات قرآنی فعالیت فرهنگی انجام می‌دهند و نباید با نگاه بنگاه‌داری و همان ضوابطی که برای شرکت‌ها و مجموعه‌های تجاری در نظر گرفته می‌شود، با آنها برخورد کرد.

وی افزود: اتحادیه کشوری در حال رایزنی با مجلس شورای اسلامی، شورای توسعه فرهنگ قرآنی و سایر دستگاه‌های مرتبط است تا مشکلات قانونی مؤسسات بررسی و برای اصلاح آنها اقدام شود.

مرادی با اشاره به موضوع هزینه‌های آب، برق و گاز مؤسسات قرآنی توضیح داد: پیش از اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، برای این مؤسسات معافیت‌هایی در نظر گرفته شده بود، اما در این قانون، حکم مربوط به رایگان‌بودن این خدمات به برخورداری در چارچوب کاربری آموزشی تغییر کرد.

وی ادامه داد: استفاده از همین معافیت نیز تابع آیین‌نامه‌ها و ضوابطی است که در برخی موارد با برداشت‌ها و رویه‌های سلیقه‌ای همراه می‌شود؛ در نتیجه، تعدادی از مؤسسات حتی نمی‌توانند از معافیت قانونی موجود بهره‌مند شوند.

ضرورت اصلاح برنامه هفتم در حوزه مالیات و بیمه مؤسسات قرآنی

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت با اشاره به رایزنی‌های انجام‌شده برای رفع این مشکلات اظهار کرد: از آنجا که احکام مربوط به این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است، به اعتقاد ما اصلاح آن نیازمند ارائه پیشنهاد اصلاحی از سوی دولت و پیگیری در مسیر قانونی است.

مرادی افزود: بازنگری در مقررات مرتبط با هزینه‌های خدمات عمومی، مالیات و بیمه مؤسسات قرآنی و همچنین فراهم‌کردن زمینه افزایش تعداد این مؤسسات، از موضوعاتی است که باید در اصلاحات احتمالی برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: استمرار فعالیت مؤسسات قرآنی و توسعه کمی و کیفی آنها مستلزم آن است که مقررات متناسب با ماهیت فرهنگی و عام‌المنفعه این مجموعه‌ها تنظیم شود تا مشکلات اداری و مالی، مانع انجام مأموریت‌های قرآنی آنها نشود.

اتحادیه کشوری؛ پیگیر مطالبات مؤسسات از مسیر اتحادیه‌های استانی

مرادی درباره نحوه ارتباط اتحادیه کشوری با مؤسسات قرآنی استان‌ها نیز گفت: اتحادیه‌های استانی، ساختارهای تشکیل‌دهنده اتحادیه کشوری هستند و نمایندگی مؤسسات قرآنی هر استان را بر عهده دارند؛ بنابراین، اتحادیه کشوری از طریق این مجموعه‌ها پیگیر امور و مطالبات مؤسسات است.

وی افزود: رابطه اتحادیه کشوری با اتحادیه‌های استانی، رابطه‌ای تسهیل‌گرانه است؛ به این معنا که در صورت بروز مشکل، اختلاف یا نیاز به هماهنگی، اتحادیه کشوری برای پیگیری و تنظیم‌گری وارد عمل می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت با اشاره به افزایش تعامل با استان‌ها در دوره جدید تصریح کرد: یکی از اولویت‌های این دوره، سفرهای استانی و برگزاری نشست‌های حضوری با مدیران اتحادیه‌ها و مؤسسات قرآنی است تا مسائل از نزدیک بررسی شود و تصمیم‌گیری‌ها با همفکری بیشتر و شناخت دقیق‌تری از شرایط هر استان انجام گیرد.

مرادی حضور اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری در استان‌ها را بخشی از همین رویکرد دانست و گفت: تلاش می‌کنیم با ارتباط مستقیم با فعالان قرآنی، مشکلات موجود را بهتر بشناسیم و زمینه حل مؤثرتر آنها را فراهم کنیم.