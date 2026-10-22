مرادی: اتحادیه قرآنی باید صدای مطالبات مؤسسات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحجت مرادی ظهر پنجشنبه در مجمع انتخابات هیئت‌مدیره مؤسسات قرآنی استان قزوین با اشاره به تأخیر در برگزاری انتخابات اتحادیه در برخی استان‌ها اظهار کرد: در دوره جدید تلاش شده است انتخابات در استان‌هایی که به هر دلیل برگزار نشده بود، انجام شود و روند تشکیل مجامع عمومی و انتخاب هیئت‌مدیره‌های جدید به جریان بیفتد.

وی با بیان اینکه قزوین نیز از جمله استان‌هایی است که انتخابات آن با تأخیر مواجه شده است، افزود: استمرار فعالیت هیئت‌مدیره قبلی بر اساس اساسنامه تا زمان انتخاب هیئت‌مدیره جدید امکان‌پذیر است، اما طولانی‌شدن این وضعیت مطلوب نیست و باید برای تعیین تکلیف اتحادیه‌ها و تقویت مشارکت مؤسسات اقدام کرد.

اتحادیه قرآنی اختیار اجرایی گسترده‌ای ندارد

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت با اشاره به محدودیت اختیارات اتحادیه‌های قرآنی گفت: برخلاف برخی اتحادیه‌های صنفی که در زمینه صدور و تمدید مجوز، نظارت و ارزیابی اختیارات مشخصی دارند، اتحادیه‌های قرآنی از چنین اختیارات گسترده‌ای برخوردار نیستند و همین موضوع گاهی موجب شکل‌گیری انتظاراتی می‌شود که امکان پاسخ‌گویی مستقیم به آن‌ها وجود ندارد.

مرادی ادامه داد: مؤسسات باید توجه داشته باشند که اتحادیه از خود آن‌ها تشکیل شده و قرار نیست به‌تنهایی همه مشکلات را حل کند؛ بلکه وظیفه اصلی آن، نمایندگی مؤسسات، دسته‌بندی مسائل و مطالبات آن‌ها و پیگیری این خواسته‌ها از مسئولان و دستگاه‌های مرتبط است.

وی تأکید کرد: ارزیابی عملکرد هیئت‌مدیره و مدیرعامل اتحادیه نیز باید بر اساس میزان پیگیری مطالبات، انجام مکاتبات، مراجعه به دستگاه‌های مسئول و تلاش برای حل مسائل مؤسسات صورت بگیرد؛ حتی اگر برخی مطالبات به دلیل محدودیت اختیارات اتحادیه به نتیجه نرسد.

هم‌افزایی مؤسسات، فراتر از تشکیلات اتحادیه

مرادی با تأکید بر ضرورت تعامل میان مؤسسات قرآنی اظهار کرد: حتی اگر تشکیلاتی به نام اتحادیه وجود نداشته باشد، مؤسسات برای حل مسائل مشترک خود به گفت‌وگو، تبادل تجربه و استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر نیاز دارند.

وی افزود: قرار گرفتن مؤسسات در قالب یک تشکیلات رسمی و دارای ساختار حقوقی، امکان پیگیری منسجم‌تر مطالبات از دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند؛ چراکه طرح درخواست‌ها از سوی یک مجموعه رسمی می‌تواند زمینه تعامل مؤثرتر با مسئولان را ایجاد کند.

تدوین شیوه‌نامه جدید عضویت مؤسسات قرآنی

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عترت همچنین از آماده‌سازی پیش‌نویس شیوه‌نامه عضویت در اتحادیه خبر داد و گفت: با وجود پیش‌بینی موضوع عضویت در اساسنامه، تدوین آیین‌نامه اجرایی برای سامان‌دهی این فرایند ضروری است.

مرادی افزود: پیش‌نویس این شیوه‌نامه آماده شده و قرار است در جلسات آتی هیئت‌مدیره و شورای عالی استان‌ها بررسی و پس از تصویب ابلاغ شود تا فرایند عضویت مؤسسات بر اساس ضوابط مشخص دنبال شود.

وی با اشاره به معیار فعالیت معتبر مؤسسات در فرایند برگزاری مجامع انتخاباتی خاطرنشان کرد: برخورداری از پروانه فعالیت معتبر، مبنای شناسایی مؤسسات واجد شرایط در این فرایند است و وضعیت مجوزها باید پیش از برگزاری مجامع بررسی شود.



