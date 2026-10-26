محمد نیکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مؤسسات قرآنی از ظرفیت‌های مهم ترویج فرهنگ قرآن و عترت و آموزش عمومی قرآن کریم در کشور هستند، اما بخش قابل‌توجهی از این مجموعه‌ها با مشکلاتی همچون کمبود فضای آموزشی، هزینه‌های سنگین نگهداری مراکز، محدودیت منابع مالی، نبود درآمد پایدار و دشواری تأمین پوشش‌های بیمه‌ای برای مدیران و مربیان مواجه‌اند.

وی افزود: حمایت از مؤسسات قرآنی نباید به کمک‌های مقطعی و اعتبارات محدود خلاصه شود، بلکه لازم است با تدوین برنامه‌ای جامع و پایدار، زمینه تقویت بنیه اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و استمرار فعالیت این مجموعه‌ها فراهم شود.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی استان قزوین با تأکید بر ضرورت تأمین فضای مناسب برای فعالیت‌های قرآنی افزود: پیش‌بینی زمین و فضای فرهنگی برای مؤسسات قرآنی در طرح‌های عمرانی جدید، پارک‌های عمومی، مساجد در حال احداث و پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات زیرساختی این مجموعه‌ها کمک کند.

وی همچنین خواستار بررسی ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین مقررات حمایتی برای اختصاص فضای مناسب به مؤسسات قرآنی شد.

نیکی با اشاره به هزینه‌های بالای نگهداری مراکز قرآنی اظهار کرد: معافیت یا تخفیف قانونی هزینه‌های آب، برق و گاز، کاهش عوارض شهرداری و هزینه‌های نوسازی و حمایت در تأمین هزینه‌های اولیه انشعابات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار اقتصادی بر مؤسسات را کاهش دهد.

این عضو هیئت‌مدیره اتحادیه قرآنی استان قزوین افزود: حمایت از طراحی و تهیه نقشه‌های معماری به‌صورت رایگان و پیش‌بینی سهمیه مستقل برای نظارت مهندسی پروژه‌های قرآنی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که این حمایت‌ها موجب کاهش سهمیه مهندسان در سایر پروژه‌ها نشود.

تسهیلات بانکی و معافیت مالیاتی؛ ضرورتی برای توسعه فعالیت‌های قرآنی

عضو شورای توسعه فرهنگ قرآنی استان قزوین با اشاره به دشواری تأمین منابع مالی برای خرید زمین، احداث ساختمان، تکمیل فضاهای نیمه‌تمام و تهیه تجهیزات آموزشی گفت: اختصاص تسهیلات بانکی کم‌بهره با دوره بازپرداخت بلندمدت، یکی از نیازهای جدی مؤسسات قرآنی است.

وی افزود: همچنین باید راهکارهای قانونی لازم برای برخورداری مؤسسات قرآنی واجد شرایط از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی بررسی و پیگیری شود تا منابع مالی بیشتری برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در اختیار این مجموعه‌ها قرار گیرد.

ایجاد درآمد پایدار برای مؤسسات قرآنی

نیکی با بیان اینکه وابستگی به کمک‌های مقطعی، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بسیاری از مؤسسات دشوار می‌کند، اظهار کرد: ایجاد منابع درآمدی پایدار باید به یکی از محورهای اصلی حمایت از مؤسسات قرآنی تبدیل شود.

وی افزود: فراهم‌کردن امکان ایجاد واحدهای تجاری و خدماتی در ساختمان مؤسسات، در چارچوب قوانین و ضوابط شهرسازی، می‌تواند به تقویت بنیه اقتصادی آن‌ها کمک کند. درآمد حاصل از اجاره یا بهره‌برداری از این واحدها نیز می‌تواند برای تأمین هزینه‌های جاری، نگهداری ساختمان‌ها و توسعه برنامه‌های قرآنی اختصاص یابد.

مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های قرآنی استان قزوین، وضعیت بیمه و معیشت فعالان قرآنی را از دیگر موضوعات نیازمند توجه دانست و افزود: ایجاد صندوق مستقل بیمه فعالان قرآنی و تأسیس صندوق قرض‌الحسنه ویژه این قشر می‌تواند در کاهش بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مدیران، مربیان و کارکنان مؤسسات مؤثر باشد.

وی ادامه داد: انعقاد قراردادهای متمرکز و سراسری بیمه تکمیلی درمان و فراهم‌کردن پوشش مناسب بیمه حوادث و مسئولیت مدنی برای مدیران و مراکز آموزشی قرآنی نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا فعالان این حوزه با اطمینان خاطر بیشتری به فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی خود ادامه دهند.

این فعال قرآنی، ایجاد یا فراهم‌کردن امکان استفاده از مراکز رفاهی، اقامتی و تفریحی برای فعالان قرآنی و خانواده‌های آنان را از دیگر پیشنهادهای حمایتی برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت مراکز رفاهی در شهرهایی مانند مشهد مقدس، اصفهان، بندرانزلی و رامسر می‌تواند گامی در جهت ارتقای رفاه اجتماعی جامعه قرآنی باشد.

تشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری مطالبات

نیکی با تأکید بر ضرورت پیگیری منسجم مطالبات مؤسسات قرآنی افزود: تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور کارشناسان حقوقی، اقتصادی و بیمه‌ای و نمایندگان مؤسسات می‌تواند به شناسایی موانع قانونی و اجرایی و تدوین راهکارهای عملی برای رفع مشکلات کمک کند.

وی تعامل مستمر با مجلس شورای اسلامی، دولت، وزارتخانه‌های مرتبط، شهرداری‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را برای تحقق این مطالبات ضروری دانست و اظهار کرد: تعیین اولویت‌ها، مشخص‌کردن زمان‌بندی اقدامات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای از روند پیگیری‌ها می‌تواند زمینه تبدیل پیشنهادها به نتایج عملی را فراهم سازد.

این فعال قرآنی در پایان تأکید کرد: حمایت مؤثر از مؤسسات قرآنی نیازمند عبور از کمک‌های مقطعی و حرکت به‌سوی سیاست‌های پایدار در زمینه تأمین زیرساخت، کاهش هزینه‌ها، تقویت منابع درآمدی، توسعه پوشش‌های بیمه‌ای و ارتقای رفاه فعالان قرآنی کشور است.