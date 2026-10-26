اورهال ۷۰ درصدی قطارهای مترو تهران در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود لطفی گفت: توسعه خطوط مترو، افزایش تقاضای سفر و رشد پیمایش روزانه قطارها، در کنار ضرورت حفظ سرفاصله‌های حرکتی و استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان، فشار مضاعفی بر ناوگان موجود وارد کرده است. در چنین شرایطی، اورهال، نقشی تعیین‌کننده در کاهش احتمال بروز خرابی‌های فنی و پایداری خدمات‌رسانی دارد.

وی افزود: محدودیت‌های ناشی از تأمین برخی قطعات و تجهیزات تخصصی را با دشواری‌هایی مواجه کرده است؛ ازاین‌رو، برنامه‌ریزی دقیق، اولویت‌بندی نیازهای فنی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان شرکت، به‌عنوان محورهای اصلی پیشبرد برنامه بازسازی ناوگان مورد توجه قرار گرفته‌اند. این رویکرد با هدف افزایش آمادگی عملیاتی قطارها و پاسخ‌گویی به نیاز روزافزون شبکه مترو دنبال می‌شود.

عبور از برنامه پیش‌بینی‌شده در ناوگان حومه‌ای

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه عنوان کرد بر اساس برنامه مصوب سال ۱۴۰۵، اورهال ۲ دستگاه لکوموتیو و ۱۰ دستگاه واگن در دستور کار قرار گرفت؛ بااین‌حال، طی هفت ماه گذشته، عملیات اورهال یک دستگاه لکوموتیو و ۱۲ دستگاه واگن انجام شده است. به این ترتیب، در بخش واگن‌ها، هدف تعیین‌شده محقق شده و دو دستگاه بیش از برنامه پیش‌بینی‌شده بازسازی شده‌اند.

یشرفت برنامه اورهال ناوگان درون‌شهری

لطفی اظهار کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده برای سال جاری، اورهال ۲۰ رام قطار است که تاکنون ۱۴ رام آن با موفقیت بازسازی و آماده بهره‌برداری شده‌اند. این میزان، معادل ۷۰ درصد هدف سالانه است.مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پایان بیان کرد: هدف نهایی امکان حفظ سرفاصله‌های حرکتی موجود و ارائه خدماتی ایمن، منظم و پایدار به مسافران است.