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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

نصب کتیبه های ویژه شهادت حضرت فاطمه(س) در حرم رضوی

نصب کتیبه های ویژه شهادت حضرت فاطمه(س) در حرم رضوی

مشهد- در این فیلم تصاویری از نصب کتیبه ویژه شهادت حضرت فاطمه(س) در حرم مطهر امام رضا(ع) مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6987813

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