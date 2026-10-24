https://mehrnews.com/x3dqps ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱ کد مطلب 6987813 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱ نصب کتیبه های ویژه شهادت حضرت فاطمه(س) در حرم رضوی مشهد- در این فیلم تصاویری از نصب کتیبه ویژه شهادت حضرت فاطمه(س) در حرم مطهر امام رضا(ع) مشاهده می کنید. دریافت 2 MB کد مطلب 6987813 کپی شد مطالب مرتبط آیتالله مروی: ارتباط با خدا را در مسیر علم و پیشرفت حفظ کنید سیاهپوشی گنبد مطهر رضوی در سوگ حضرت فاطمه زهرا(س) تجلیل از ۶۰ نخبه مدالآور المپیادهای علمی و نفرات برتر کنکور در مشهد برچسبها حضرت فاطمه زهرا (س) مشهد شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) حرم امام رضا (ع)
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