به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری، اظهار کرد: در هفت‌ماه امسال، ۱۸۶ کیلومتر عملیات روکش آسفالت گرم، روکش حفاظتی و لکه‌گیری در راه‌های شریانی و اصلی استان انجام شده است.

وی افزود: در بخش راه‌های فرعی و روستایی نیز ۱۹۷ کیلومتر عملیات ساخت و روکش راه اجرا شده است که در مجموع، حجم عملیات ساخت و روکش راه در این دو بخش به ۳۸۳ کیلومتر می‌رسد.

خدابخشی با اشاره به دیگر اقدامات اجرایی این اداره کل ادامه داد: در این مدت، ۱۰ دستگاه آبرو احداث و تعمیرات ابنیه فنی راه‌ها نیز در هشت مورد انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال‌وبختیاری خاطرنشان کرد: نگهداری راه‌های موجود، بهسازی محورهای مواصلاتی و توسعه راه‌های فرعی و روستایی از جمله اقدامات این اداره کل برای ارتقای کیفیت راه‌ها و افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای است.

