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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

کلونی‌های زنبور عسل در همدان سرشماری می‌شوند

کلونی‌های زنبور عسل در همدان سرشماری می‌شوند

همدان-مدیر امور طیور و پرورش زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از آغاز سرشماری سراسری کلونی‌های زنبور عسل در استان همدان از دوم آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رحیمی نوا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز سرشماری سراسری کلونی‌های زنبور عسل اظهار کرد: دستیابی به آمار دقیق و بروز از وضعیت زنبورستان‌ها، تعداد کلونی‌ها و میزان تولید از الزامات اساسی برنامه‌ریزی در حوزه زنبورداری است.

وی افزود: اطلاعات حاصل از این سرشماری مبنای برنامه‌ریزی برای توسعه تولید، ارائه خدمات تخصصی، تامین نهاده‌های مورد نیاز تخصیص منابع و حمایت هدفمند از زنبورداران قرار خواهد گرفت.

مدیر امور طیور و پرورش زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به آخرین آمار ثبت شده در پایان سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۷۷ بهره‌بردار در حوزه زنبورداری استان همدان فعالیت دارند و مجموع کلونی‌های زنبور عسل استان به ۳۸۲ هزار و ۴۵۵ کلنی می‌رسد.

وی ادامه داد: میزان تولید عسل استان همدان نیز در پایان سال گذشته سه هزار و ۵۸۵ تن ثبت شده است.

رحیمی نوا خاطرنشان کرد: شهرستان نهاوند با ۴۹۲ بهره‌بردار، ۱۲۰ هزار و ۶۳ کلونی و تولید یک هزار و ۳۳۷ تن عسل رتبه نخست استان را در شاخص‌های بهره‌بردار، تعداد کلونی و میزان تولید عسل به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اهمیت مشارکت فعال زنبورداران در اجرای این طرح گفت: از تمامی زنبورداران استان درخواست می‌شود با کارشناسان و عوامل اجرایی سرشماری همکاری کرده و اطلاعات مربوط به تعداد کلونی‌ها، وضعیت زنبورستان و ظرفیت تولید خود را به صورت دقیق ثبت کنند.

مدیر امور طیور و پرورش زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: هرچه اطلاعات جمع‌آوری شده از دقت و جامعیت بیشتری برخوردار باشد امکان برنامه‌ریزی اصولی‌تر، توزیع متناسب امکانات و ارائه حمایت‌های تخصصی فراهم‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این صنعت اظهار کرد: زنبورداری علاوه بر تولید عسل در زمینه تولید محصولاتی همچون موم، گرده گل، بره‌موم و ژله رویال نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

رحیمی نوا در پایان تاکید کرد: سرشماری سراسری کلونی‌های زنبور عسل گامی مهم در شناسایی ظرفیت‌های واقعی این صنعت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار آن است و مشارکت مسئولانه زنبورداران زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر و حمایت موثرتر از فعالان این حوزه خواهد بود.

کد مطلب 6987978

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