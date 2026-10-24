به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رحیمی نوا ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز سرشماری سراسری کلونی‌های زنبور عسل اظهار کرد: دستیابی به آمار دقیق و بروز از وضعیت زنبورستان‌ها، تعداد کلونی‌ها و میزان تولید از الزامات اساسی برنامه‌ریزی در حوزه زنبورداری است.

وی افزود: اطلاعات حاصل از این سرشماری مبنای برنامه‌ریزی برای توسعه تولید، ارائه خدمات تخصصی، تامین نهاده‌های مورد نیاز تخصیص منابع و حمایت هدفمند از زنبورداران قرار خواهد گرفت.

مدیر امور طیور و پرورش زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به آخرین آمار ثبت شده در پایان سال ۱۴۰۴ بیان کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۷۷ بهره‌بردار در حوزه زنبورداری استان همدان فعالیت دارند و مجموع کلونی‌های زنبور عسل استان به ۳۸۲ هزار و ۴۵۵ کلنی می‌رسد.

وی ادامه داد: میزان تولید عسل استان همدان نیز در پایان سال گذشته سه هزار و ۵۸۵ تن ثبت شده است.

رحیمی نوا خاطرنشان کرد: شهرستان نهاوند با ۴۹۲ بهره‌بردار، ۱۲۰ هزار و ۶۳ کلونی و تولید یک هزار و ۳۳۷ تن عسل رتبه نخست استان را در شاخص‌های بهره‌بردار، تعداد کلونی و میزان تولید عسل به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اهمیت مشارکت فعال زنبورداران در اجرای این طرح گفت: از تمامی زنبورداران استان درخواست می‌شود با کارشناسان و عوامل اجرایی سرشماری همکاری کرده و اطلاعات مربوط به تعداد کلونی‌ها، وضعیت زنبورستان و ظرفیت تولید خود را به صورت دقیق ثبت کنند.

مدیر امور طیور و پرورش زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: هرچه اطلاعات جمع‌آوری شده از دقت و جامعیت بیشتری برخوردار باشد امکان برنامه‌ریزی اصولی‌تر، توزیع متناسب امکانات و ارائه حمایت‌های تخصصی فراهم‌تر خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این صنعت اظهار کرد: زنبورداری علاوه بر تولید عسل در زمینه تولید محصولاتی همچون موم، گرده گل، بره‌موم و ژله رویال نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد.

رحیمی نوا در پایان تاکید کرد: سرشماری سراسری کلونی‌های زنبور عسل گامی مهم در شناسایی ظرفیت‌های واقعی این صنعت و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار آن است و مشارکت مسئولانه زنبورداران زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر و حمایت موثرتر از فعالان این حوزه خواهد بود.