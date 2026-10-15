به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شیرالی صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی مناسب در منطقه، بستر مطلوبی برای فعالیت زنبورداران فراهم کرده است به‌طوری‌که هم‌اکنون بیش از ۶ هزار فروند کندوی مدرن اعم از بومی و مهاجر در زنبورستان‌های این شهرستان فعال هستند.

وی افزود: سالانه بالغ بر ۵۵ تن عسل مرغوب و باکیفیت در این شهرستان تولید و به بازار مصرف عرضه می‌شود که نقش ارزنده‌ای در رونق اقتصاد بخش کشاورزی و اشتغال‌زایی محلی دارد.

مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز تصریح کرد: علاوه بر تولید عسل، رامهرمز از زیرساخت‌های بسیار بالایی برخوردار است و هم‌اکنون تولید فرآورده‌های جانبی زنبور عسل نظیر ژل رویال، بره‌موم، گرده گل و همچنین تولید ملکه به‌صورت فعال در این شهرستان انجام می‌شود.ی خدشه‌ناپذیر برای نسل‌های امروز و فردا خواهد بود.