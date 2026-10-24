توسعه ورزش و تقویت امید اجتماعی در اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر شنبه در بازدید از اداره کل ورزش و جوانان استان همدان اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان در ۲ حوزه مهم فعالیت می‌کند که هر ۲ از مولفه‌های اثرگذار در پیشرفت کشور هستند.

وی ورزش را ضرورتی اساسی برای سلامت جسمی و روانی جامعه دانست و افزود: ورزش علاوه بر آثار فردی موجب افزایش نشاط اجتماعی می‌شود و جامعه‌ای پویا و با نشاط به توجه جدی به این حوزه نیاز دارد.

استاندار همدان با بیان اینکه اهمیت ورزش به کسب مدال و قهرمانی محدود نمی‌شود، گفت: ورزش به خودی‌ خود نشاط‌ آفرین است و موفقیت ورزشکاران نیز شادی مردم و تقویت روحیه عمومی را به دنبال دارد.

ملانوری شمسی با اشاره به نقش جوانان در توسعه کشور، خاطرنشان کرد: پیشرفت هر جامعه‌ای به نیروی جوان آن وابسته است و تقویت نشاط، انگیزه و امید در میان جوانان اهمیت دارد.

وی با اشاره به روند سالمندی جمعیت در استان همدان بر ضرورت توجه به جوانی جمعیت و فراهم کردن زمینه افزایش امید به آینده تاکید کرد و افزود: بخشی از نگرانی‌های جوانان درباره ازدواج و فرزند آوری به مسائل اقتصادی و ابهام نسبت به آینده بازمی‌گردد و باید باید برای کاهش این نگرانی‌ها و افزایش اطمینان آنها تلاش کرد.

استاندار همدان همچنین رسیدگی به مطالبات کارکنان حوزه ورزش و جوانان را ضروری دانست و گفت: گلایه‌مندی کارکنان این مجموعه باید با جدیت بررسی شود چراکه شرایط دشوار اقتصادی، تحریم‌ها و تحولات منطقه‌ای برنامه‌ریزی برای بهبود معیشت و افزایش حقوق کارکنان را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است.

وی مسکن را از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم دانست و افزود: رفع مشکل تامین مسکن کارکنان و دیگر اقشار جامعه می‌تواند بخش قابل توجهی از نگرانی‌های مردم را کاهش دهد.

ملانوری شمسی با قدردانی از اقدامات اداره کل ورزش و جوانان در توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان، اظهار کرد: در سال‌های اخیر برخی اماکن ورزشی که چند سال بلااستفاده بودند از جمله مجموعه مهاجران و چند زمین فوتبال و استخر در نقاط مختلف استان به بهره‌برداری رسیدند.

وی با اشاره به سوله‌های منطقه علاقبندیان نیز گفت: این موضوع چند سال پیگیری نشده و اکنون باید با همکاری مجموعه‌های مرتبط برای حل آن اقدام کرد و به جای مقصر جویی همه دستگاه‌ها باید برای پیشبرد کار مشارکت کنند.

استاندار همدان با اشاره به ضرورت استفاده ورزشکاران و جوانان از امکانات ورزشی دستگاه‌های اجرایی، بر پیگیری این موضوع تاکید کرد و گفت: امکانات ورزشی ادارات باید در دسترس ورزشکاران و جوانان قرار گیرد.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به گردشگری ورزشی شد و افزود: با توجه به میزبانی همدان از رقابت‌ها و رویدادهای کشوری باید از حضور تیم‌ها و همراهان آن‌ها برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان بهره گرفت.