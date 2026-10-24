به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی کشتی به میزبانی آستانه قزاقستان از ۲ تا ۱۰ آبان ماه برگزار خواهد شد و تیم ملی کشتی آزاد از پنج‌شنبه هفته جاری( ۷ آبان) به روی تشک خواهد رفت. نمایندگان ایران در ۱۰ وزن برای حضور در این مسابقات آماده میدان هستند که در بین نفرات اعزامی به مسابقات حسن یزدانی، کامران قاسمپور، رحمان عموزاد، امیرحسین زارع و محمد نخودی از چهره‌های شاخص کشتی ایران محسوب می‌شوند.

اگر قرار باشد در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ آستانه، یک وزن به‌عنوان مهم‌ترین و جذاب‌ترین وزن مسابقات انتخاب شود، بدون شک وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد یکی از اصلی‌ترین گزینه‌ها خواهد بود. چهار چهره بزرگ کشتی جهان در این وزن به مصاف یکدیگر خواهند رفت. کایل اسنایدر از آمریکا، عبدالرشید سعدالله‌یف از روسیه، احمد تاج‌الدینوف از بحرین و حسن یزدانی از ایران، در مجموع پنج مدال طلای المپیک و ۱۴ عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه دارند. طی ۱۱ سال گذشته، تمامی مدال‌های طلای جهان در این وزن به اسنایدر، سعدالله‌یف یا تاج‌الدینوف رسیده است.

اسنایدر یکی از مدعیان جدی وزن ۹۷ کیلوگرم در کشتی آزاد و اصلی‌ترین رقیب حسن یزدانی در این رقابت‌ها در گفتگو با اتحادیه جهانی کشتی ابراز امیدواری کرده که در رقابت‌های وزن ۹۷ کیلوگرم مسابقات جهانی ۲۰۲۶ آستانه با حسن یزدانی از ایران روبه‌رو شود.

اسنایدر و یزدانی تاکنون در هیچ مسابقه رسمی با یکدیگر کشتی نگرفته‌اند؛ چرا که این دو ستاره کشتی جهان، دوران حرفه‌ای خود را در وزن‌های متفاوتی سپری کرده‌اند. با این حال، ممکن است مسیر این دو قهرمان المپیک ۲۰۱۶ و چندین دوره مسابقات جهانی، سرانجام در رقابت‌های این هفته آستانه به هم برسد؛ اتفاقی که هر دو کشتی‌گیر و بدون شک علاقه‌مندان کشتی در سراسر جهان، خواهان آن هستند.

اسنایدر در خصوص رویارویی با حسن یزدانی گفت: حدود یک ماه پیش با یزدانی صحبت کردم و هر دو گفتیم که خیلی خوب می‌شود اگر در این مسابقات با هم کشتی بگیریم. امیدوارم این اتفاق رخ دهد.

این کشتی‌گیر آمریکایی در نهمین حضور خود در مسابقات جهانی، به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی جهان در کشتی آزاد وزن ۹۷ کیلوگرم و کسب پنجمین مدال طلای خود در رقابت‌های جهانی است.

اسنایدر: این سخت‌ترین وزن دوران حرفه‌ای من است

برای اسنایدر، سی‌ساله، نهمین دوره مسابقات جهانی دوران حرفه‌ای‌اش نمی‌توانست چالش‌برانگیزتر و در عین حال هیجان‌انگیزتر از این باشد.

او درباره سطح بالای رقابت در وزن ۹۷ کیلوگرم گفت: فکر می‌کنم این عمیق‌ترین و پرستاره‌ترین وزنی است که در تمام دوران زندگی ورزشی‌ام در آن کشتی گرفته‌ام. کشتی‌گیران بسیار قدرتمندی در این وزن حضور دارند و همین موضوع آن را هیجان‌انگیز می‌کند.

این کشتی‌گیر دو دوره المپیک، که یک مدال طلا و یک مدال نقره المپیک را در کارنامه دارد، دلایل زیادی برای هیجان‌زده بودن از حضور در این رقابت‌ها دارد.

یک هفته پیش از آغاز مسابقات وزن ۹۷ کیلوگرم، یکی از نکات مشخص این است که اسنایدر به‌عنوان سید نخست مسابقات، ممکن است در مرحله یک‌چهارم نهایی با عبدالرشید سعدالله‌یف، دارنده سید هشتم، روبه‌رو شود؛ حریفی قدیمی که به دنبال کسب هفتمین مدال طلای جهان خود است.

با این حال، هنوز مشخص نیست اسنایدر برای رسیدن به مرحله یک‌چهارم نهایی باید ابتدا با کدام کشتی‌گیران مبارزه کند. او یادآور شد که تعدادی از کشتی‌گیران بدون سید نیز توانایی شکست دادن قهرمان فعلی جهان را در همان دور نخست دارند.

حسن یزدانی در صدر این فهرست قرار دارد. یزدانی پس از کسب دومین مدال نقره المپیک دوران حرفه‌ای خود در بازی‌های پاریس ۲۰۲۴ و در وزن ۸۶ کیلوگرم، امسال جهشی بزرگ به وزن ۹۷ کیلوگرم داشت.

این کشتی‌گیر ایرانی با شکست دادن امیرعلی آذرپیرا، دارنده مدال نقره جهان و مدال برنز المپیک پاریس، در رقابت انتخابی دو مسابقه‌ای، توانست جواز حضور در تیم ملی ایران برای مسابقات جهانی را به دست آورد و نشان دهد که از نظر قدرت بدنی نیز با شرایط وزن جدید سازگار شده است.

تمجید اسنایدر از قدرت و روحیه قهرمانی یزدانی

اسنایدر گفت از عملکرد یزدانی در رقابت‌های انتخابی تیم ملی ایران تحت تأثیر قرار گرفته و به نظرش این کشتی‌گیر در انتقال به وزن بالاتر، از نظر قدرت بدنی با مشکل خاصی مواجه نشده است.

او در این باره اظهار داشت: وقتی کشتی یزدانی با آذرپیرا را تماشا کردم، تفاوتی بین آن دو ندیدم. از نظر قدرت بدنی، هر دو شرایط مشابهی داشتند و فکر می‌کنم آذرپیرا یکی از قدرتمندترین کشتی‌گیران این وزن است.

اسنایدر پیش از این، فرصت کوتاهی برای شناخت توانایی‌های یزدانی از نزدیک داشته است؛ هرچند این تجربه به سال‌ها قبل بازمی‌گردد.

او گفت: یک بار در تمرین، حدود ۲۰ دقیقه با یزدانی کشتی گرفتم. این اتفاق مربوط به سال‌ها قبل است و از آن زمان تاکنون دیگر با هم کشتی نگرفته‌ایم.

با این وجود، اسنایدر معتقد است یزدانی بدون داشتن چیزی که او «اراده یک قهرمان» می‌نامد، نمی‌توانست به چنین دستاوردهایی در دوران حرفه‌ای خود برسد.

قهرمان آمریکایی جهان درباره یزدانی گفت: او بسیار مصمم و مقاوم است. وقتی به تمام اتفاقاتی که در دوران حرفه‌ای خود پشت سر گذاشته و تجربه کرده فکر می‌کنم، به تمام اسطوره‌هایی که شکست داده است، می‌رسم. کشتی‌گیران زیادی نیستند که چنین سطحی از تجربه را داشته باشند.

از نظر تاکتیکی نیز همه می‌دانند که او به دنبال گرفتن زیر خواهد بود و از همان ابتدای مسابقه با ریتم بسیار بالایی کشتی می‌گیرد. او در موقعیت‌های پیچیده و درهم‌تنیده مهارت دارد و حملات خوبی به پا انجام می‌دهد. بنابراین، باید برای تمام این ویژگی‌ها آماده بود. به نظرم او حریفی بسیار شایسته است.

سعدالله‌یف؛ سخت‌ترین حریف اسنایدر

اسنایدر در پاسخ به پرسشی درباره سخت‌ترین رقیب خود، عبدالرشید سعدالله‌یف را نام برد. این دو کشتی‌گیر تاکنون رقابت‌های نفس‌گیری داشته‌اند که به دلیل ترکیب نام‌هایشان، از آن با عنوان «اسنیدولایف» یاد می‌شود.

اسنایدر در این باره گفت: من تاکنون با یزدانی کشتی نگرفته‌ام و نمی‌دانم مسابقه با او چگونه خواهد بود؛ اما با توجه به تجربه‌های قبلی‌ام، عبدالرشید سعدالله‌یف سخت‌ترین رقیبی است که با او مواجه شده‌ام.

با این حال، تجربه رقابت‌های بزرگ باعث شده است اسنایدر پیش از مشخص شدن جدول مسابقات، به رویارویی احتمالی با سعدالله‌یف یا یزدانی فکر نکند.

او تأکید کرد: ما در یک سمت جدول و در یک‌چهارم قرار خواهیم گرفت، اما هر دوی ما ابتدا باید مسابقات خود را با پیروزی پشت سر بگذاریم تا بتوانیم با یکدیگر کشتی بگیریم.

فکر می‌کنم در مسابقاتی مانند این، عاقلانه‌ترین کار این است که به هر مسابقه به‌صورت جداگانه فکر کنیم؛ زیرا کشتی‌گیران بدون سید زیادی حضور دارند که ممکن است نخستین حریفان من در جدول باشند و در عین حال، قهرمانان بسیار سطح بالایی در این رشته هستند.

ما تمام تابستان را برای رویارویی با کشتی‌گیران مختلفی که ممکن است در جدول با آن‌ها مواجه شویم، آماده شده‌ایم. کشتی‌گیران وزن من آن‌قدر توانمند هستند که بسیاری از مسابقات ممکن است با یک تبادل فن، یک امتیاز یا حتی یک ثانیه تعیین تکلیف شوند.

هم‌وزنی سه قهرمان المپیک ریو پس از ۱۰ سال

نکته جالب توجه این است که ۱۰ سال پس از کسب مدال طلای المپیک ریو ۲۰۱۶، اسنایدر در وزن ۹۷ کیلوگرم، سعدالله‌یف در وزن ۹۷ کیلوگرم و یزدانی که در المپیک ریو در وزن ۷۴ کیلوگرم قهرمان شده بود، اکنون در یک وزن به رقابت می‌پردازند.

احمد تاج‌الدینوف، قهرمان المپیک پاریس از بحرین، چهارمین دارنده مدال طلای المپیک حاضر در این وزن است.

همچنین کشتی‌گیرانی همچون ماگومدخان ماگومدوف از جمهوری آذربایجان، گیوی ماچاراشویلی از گرجستان، آراش یوشیدا از ژاپن و ریزابک آیتموخان از قزاقستان که سابقه کسب مدال جهان و یا المپیک را دارند، در این وزن حضور خواهند داشت. با وجود حضور چنین ستاره‌هایی، اسنایدر اعلام کرد که نگرانی خاصی درباره حریف دور نخست خود ندارد؛ قرعه‌ای که پنج روز دیگر و هم‌زمان با قرعه‌کشی وزن ۹۷ کیلوگرم مشخص خواهد شد.

او در پایان گفت: برایم مهم نیست با چه کسی روبه‌رو می‌شوم، چون کنترلی روی آن ندارم. وقتی جدول مسابقات اعلام می‌شود، دوست دارم آن را ببینم و متوجه شوم با چه کسی کشتی خواهم گرفت تا ذهنم را برای آن آماده کنم؛ اما در حال حاضر اهمیتی برایم ندارد. وقتی جدول مشخص شود، آماده‌سازی برای حریفانم را آغاز می‌کنم.