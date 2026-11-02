به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌خرید یک خانه که هنوز ساخته نشده، ثبت‌نام برای خرید خودرویی که چند ماه بعد تحویل داده می‌شود یا پرداخت بهای کالایی که قرار است در آینده تولید و عرضه شود، برای بسیاری از مردم راهی برای مدیریت هزینه‌ها و دستیابی به کالاهایی است که خرید نقدی آن‌ها دشوار است. برای فروشنده نیز پیش‌فروش می‌تواند ابزاری برای تأمین سرمایه موردنیاز تولید یا ساخت‌وساز باشد. بااین‌حال، فاصله میان پرداخت پول و تحویل کالا، پرسش‌هایی جدی درباره اعتبار قرارداد، تعهدات طرفین و حقوق خریدار ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که زمان تحویل نامعلوم است، قیمت نهایی تغییر می‌کند یا فروشنده به وعده خود عمل نمی‌کند.

از منظر فقه اسلامی، پیش‌فروش نه به‌طور مطلق ممنوع است و نه هر قراردادی که با این عنوان تنظیم شود، لزوماً صحیح و معتبر خواهد بود. حکم شرعی چنین معاملاتی به ماهیت قرارداد، موضوع معامله، میزان مشخص‌بودن اوصاف کالا، زمان تحویل، نحوه پرداخت بها و سایر شرایط عقد بستگی دارد. به همین دلیل، برای بررسی شرعی پیش‌فروش باید از عنوان عمومی آن فراتر رفت و دید طرفین دقیقاً چه قراردادی منعقد کرده‌اند و هر یک چه تعهدی بر عهده گرفته‌اند.

اهمیت این موضوع در بازار مسکن بیشتر به چشم می‌آید. در این بازار، خریدار ممکن است بخش بزرگی از پس‌انداز خود را برای واحدی بپردازد که هنوز وجود خارجی ندارد؛ واحدی که مساحت، طبقه، پارکینگ، امکانات و حتی زمان تکمیل آن ممکن است در طول پروژه تغییر کند. اگر قرارداد از ابتدا روشن نباشد، اختلاف تنها به تأخیر در تحویل محدود نمی‌شود و ممکن است به اختلاف درباره اصل تعهد فروشنده، ویژگی‌های واحد یا امکان بازپس‌گیری پول نیز بینجامد.

پیش‌فروش یک عنوان است، نه یک عقد واحد

یکی از نکات اساسی در بررسی فقهی پیش‌فروش آن است که این عنوان لزوماً به معنای یک نوع قرارداد مشخص نیست. در پژوهش «بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش‌فروش»، زهرا گواهی و مجید واله تأکید می‌کنند که پیش‌فروش را نمی‌توان در همه موارد معادل بیع سلف دانست؛ زیرا این شیوه معاملاتی ممکن است در قالب‌های قراردادی متفاوتی تحقق یابد.[۱] این تمایز مهم است، چراکه شرایط صحت و آثار حقوقی هر قالب با دیگری تفاوت دارد.

یکی از قالب‌های شناخته‌شده، «بیع سلف» یا «سَلَم» است. در این نوع معامله، خریدار بهای کالا را نقداً می‌پردازد و فروشنده متعهد می‌شود کالایی را که اوصافش به‌طور مشخص تعیین شده است، در زمان آینده تحویل دهد. برای نمونه، خرید مقدار معینی از محصولی با مشخصات روشن که قرار است چند ماه بعد تحویل شود، در صورت تحقق شرایط لازم می‌تواند در این قالب قرار گیرد.

بر اساس توضیح‌المسائل جامع آیت‌الله سیستانی، در معامله سلف، بهای معامله باید هنگام انعقاد قرارداد و پیش از جداشدن طرفین پرداخت شود و کالای مورد معامله نیز باید به‌صورت کلی در ذمه فروشنده و دارای اوصاف مشخص باشد.[۲] بنابراین، در این قالب، صرف توافق بر تحویل آینده کافی نیست؛ شرایط خاص معامله سلف نیز باید رعایت شود.

اما همه قراردادهای پیش‌فروش با این الگو منطبق نیستند. در پیش‌فروش متعارف آپارتمان، ممکن است خریدار تنها بخشی از بهای واحد را در ابتدای قرارداد بپردازد و باقی مبلغ را در چند قسط یا هنگام تحویل تسویه کند. طبق توضیح‌المسائل جامع آیت‌الله سیستانی، چنین ترتیبی را نمی‌توان صرفاً با عنوان بیع سلف صحیح دانست؛ زیرا تمام بهای معامله در زمان انعقاد آن پرداخت نشده است. در همین منبع، استفاده از عقد صلح برای تنظیم این نوع قرارداد، با رعایت شرایط آن، به‌عنوان راهکار مطرح شده است.[۳]

این حکم نشان می‌دهد که راه‌حل فقهی همیشه رد کامل پیش‌فروش نیست. ممکن است ساختار قراردادی دیگری بتواند رابطه طرفین را به‌درستی تنظیم کند؛ اما این کار باید با رعایت شرایط همان عقد انجام شود. تغییر نام قرارداد، بدون تغییر واقعی در ساختار و تعهدات آن، برای معتبرشدن معامله کافی نیست.

خانه‌ای که هنوز ساخته نشده، چگونه موضوع معامله قرار می‌گیرد؟

پیش‌فروش ساختمان از نظر فقهی پیچیدگی‌هایی دارد که آن را از خرید کالای آماده متمایز می‌کند. در زمان انعقاد قرارداد ممکن است واحدی که خریدار انتخاب کرده هنوز ساخته نشده باشد؛ بااین‌حال، فروشنده می‌تواند متعهد شود واحدی با مشخصات معین را در آینده بسازد و تحویل دهد. پرسش اصلی این است که موضوع تعهد تا چه اندازه مشخص شده و قرارداد بر چه مبنایی تنظیم شده است.

اگر قرار است واحدی به‌صورت کلی و با اوصاف معین در ذمه فروشنده قرار گیرد، باید ویژگی‌هایی که در شناسایی و ارزش آن اثر دارند، به اندازه لازم روشن باشند. مساحت تقریبی یا نام کلی پروژه، به‌تنهایی نمی‌تواند در همه شرایط جای مشخصات دقیق را بگیرد.طبقه، موقعیت واحد، امکانات، پارکینگ، انباری، نوع کاربری و زمان تحویل ممکن است در تصمیم خریدار و ارزش معامله اثر اساسی داشته باشند. هرچه این موارد مبهم‌تر باشند، احتمال اختلاف در زمان اجرا بیشتر می‌شود.

البته، میان فروش واحدی که هنوز ساخته نشده و فروش واحدی که وجود دارد اما تکمیل آن بر عهده فروشنده است، تفاوت وجود دارد. در حالت دوم، ممکن است موضوع معامله یک واحد موجود باشد و فروشنده تعهد کند عملیات تکمیلی مشخصی را انجام دهد. در حالت نخست، قرارداد می‌تواند ناظر به تعهد ساخت و تحویل واحدی با اوصاف معین باشد. ازاین‌رو، میزان پیشرفت ساختمان به‌تنهایی برای تعیین قالب فقهی معامله کافی نیست؛ باید وضعیت موضوع معامله و تعهدات فروشنده نیز بررسی شود.

در پاسخ‌های فقهی دیدگاه‌های مراجع تقلید درباره پیش‌فروش آپارتمان یکسان نیست؛ برخی پاسخ‌ها بر شرایط بیع سلف و پرداخت کامل بها تأکید می‌کنند و برخی، بسته به وضعیت واحد و تعهدات سازنده، امکان تحلیل معامله در قالب‌های دیگر را مطرح می‌سازند.[۴] این تفاوت‌ها یادآور می‌شود که نمی‌توان یک حکم را بدون توجه به فتوای مرجع تقلید و جزئیات قرارداد به همه پیش‌فروش‌ها تعمیم داد.

وقتی وعده تحویل، به تعهدی مبهم تبدیل می‌شود

در بسیاری از اختلاف‌های پیش‌فروش، مسئله فقط این نیست که کالا یا ساختمان در آینده تحویل داده می‌شود؛ مشکل آن است که زمان، مشخصات یا شرایط تحویل به اندازه کافی روشن نیست. ممکن است فروشنده وعده دهد خودرو را «به‌زودی» تحویل می‌دهد، اما موعد مشخصی در قرارداد تعیین نشده باشد. یا سازنده متعهد شود آپارتمانی با امکانات کامل تحویل دهد، بی‌آنکه جزئیات مهم آن به‌روشنی ثبت شده باشد. در چنین وضعیتی، طرفین ممکن است برداشت‌های متفاوتی از تعهدات خود داشته باشند.

از نظر فقه معاملات، روشن‌بودن موضوع و تعهدات طرفین برای جلوگیری از اختلاف اهمیت دارد. در معامله سلف، اوصاف کالا و موعد تحویل باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که موضوع معامله مبهم نماند. اگر فروشنده نتواند در موعد مقرر کالای مورد توافق را تهیه و تحویل دهد، احکام خاصی درباره حق خریدار مطرح می‌شود. در توضیح‌المسائل آیت‌الله سیستانی آمده است که در چنین وضعیتی، خریدار می‌تواند تا زمان تهیه کالا صبر کند یا معامله را برهم بزند و مبلغ پرداختی یا بدل آن را پس بگیرد؛ البته جزئیات حکم تابع شرایط معامله است.

این مسئله در بازار امروز اهمیت عملی دارد. پیش‌خریدار باید بداند تعهد فروشنده دقیقاً چیست: تحویل یک کالای معین، تأمین کالایی با مشخصات تعریف‌شده یا تکمیل و انتقال یک واحد ساختمانی؟ اگر موضوع قرارداد مبهم باشد، اثبات تخلف و تعیین راه‌حل نیز دشوارتر خواهد شد. از سوی دیگر، فروشنده باید تعهداتی را بپذیرد که امکان اجرای آن‌ها را دارد و از وعده‌هایی که به عوامل نامعلوم وابسته‌اند، بدون تعیین سازوکار روشن پرهیز کند.

پرسش شرعی درباره پیش‌فروش را نمی‌توان با یک پاسخ مطلق حل کرد. باید مشخص شود موضوع معامله چیست، قرارداد در چه قالبی منعقد شده، اوصاف و زمان تحویل چگونه تعیین شده‌اند، بها چه زمانی پرداخت می‌شود و در صورت تخلف چه حقوقی برای طرفین وجود دارد. بیع سلف، صلح و سایر قالب‌های قراردادی هرکدام شرایط ویژه‌ای دارند و انتخاب آن‌ها باید بر اساس واقعیت معامله صورت گیرد، نه صرفاً برای اعطای عنوانی شرعی به توافقی مبهم.



معامله‌ای که بر تعهد روشن، رضایت آگاهانه و رعایت حقوق دو طرف استوار باشد، هم از نظر اقتصادی قابل اتکاتر است و هم امکان ارزیابی شرعی و حقوقی دقیق‌تری دارد. در مقابل، وعده‌ای که موضوع آن مشخص نیست، زمان اجرای آن معلوم نیست یا حقوق طرفین در صورت تخلف روشن نشده، می‌تواند سرمایه و اعتماد افراد را در معرض خطر قرار دهد. پیش‌خرید مسئولانه از جایی آغاز می‌شود که پیش از پرداخت پول، نه فقط قیمت و زمان تحویل، بلکه ماهیت قرارداد و حدود تعهدات آن نیز روشن شده باشد.

منابع

[۱] گواهی، زهرا؛ واله، مجید. «بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش‌فروش». پژوهش‌های مالیه اسلامی، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲.https://elmnet.ir/doc/۱۱۶۸۱۸۶-۶۱۷۰۲



[۲] سیستانی، سید علی حسینی. «معامله سلف و شرایط آن» و «تخلّف در تحویل مال»، توضیح‌المسائل جامع، جلد سوم، چاپ ۱۴۰۳، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مرجع عالی‌قدر آیت‌الله سیستانی.https://www.sistani.org/persian/book/۲۶۵۷۷/۵۸۹۱/

https://www.sistani.org/persian/book/۲۶۵۷۷/۶۰۱۶/

[۳] سیستانی، سید علی حسینی. «نمونه دوم: پیش‌خرید آپارتمان»، توضیح‌المسائل جامع، جلد سوم، چاپ ۱۴۰۳، مسائل ۲۵۷ و ۲۵۸.https://www.sistani.org/persian/book/۲۶۵۷۷/۶۰۱۹/

[۴] «پیش‌فروش واحدهای آپارتمانی، ذیل کدام‌یک از عقود اسلامی قرار می‌گیرد؟»، پایگاه اسلام‌کوئست، مجموعه پاسخ‌های دفاتر مراجع تقلید.https://www.islamquest.net/fa/archive/fa۸۸۱۲۰