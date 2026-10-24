به گزارش خبرگزاری مهر، سپیده جوادی در نشست با فعالان حوزه ورزش بادبانی استان هرمزگان با اشاره به ضرورت توسعه رشته‌های ورزشی متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی استان، اظهار کرد: ورزش بادبانی از رشته‌های مهم اما کمتر مورد توجه در هرمزگان است که توسعه آن به حمایت و پشتیبانی در سطح ملی نیاز دارد.

وی افزود: موقعیت ساحلی هرمزگان به ویژه نوار ساحلی بندرعباس فرصت مناسبی برای توسعه ورزش بادبانی و سایر رشته‌های دریایی و ساحلی فراهم کرده است و می‌تواند زمینه حضور و درخشش ورزشکاران جوان استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم سازد.

ضرورت حمایت ملی از ورزش‌های دریایی

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان با اشاره به هزینه بالای تأمین تجهیزات ورزش‌های دریایی و محدودیت منابع استانی، خاطرنشان کرد: توسعه پایدار این رشته‌ها مستلزم حمایت وزارت ورزش و جوانان در سطح ملی است.

جوادی ادامه داد: هرمزگان با توجه به مزیت‌های راهبردی خود باید در برنامه‌ریزی‌های ورزشی کشور سهم بیشتری در رشته‌هایی همچون قایقرانی، بادبانی و روئینگ داشته باشد و ظرفیت‌های این رشته‌ها در چارچوب اقتصاد دریاپایه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سند ملی آمایش سرزمین، بیان کرد: در این سند رشته‌هایی از جمله قایقرانی، دوومیدانی و بسکتبال مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما با توجه به شرایط جغرافیایی و مزیت‌های طبیعی هرمزگان توسعه مجموعه ورزش‌های دریایی و ساحلی در این استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

ورزش‌های دریایی؛ پیشران توسعه اقتصاد دریاپایه

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان با اشاره به نمایش ظرفیت‌های ورزشی استان در نمایشگاه توسعه دریاپایه سال گذشته، گفت: معرفی توانمندی‌های هرمزگان در رشته‌های قایقرانی، بادبانی و روئینگ نشان داد که ورزش می‌تواند یکی از پیشران‌های توسعه اقتصاد دریاپایه و معرفی ظرفیت‌های استان باشد.

جوادی، تأکید کرد: در کنار حمایت از رشته‌های پرطرفداری مانند فوتبال باید از رشته‌های دریایی و ساحلی نیز به صورت متوازن حمایت شود تا زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای بومی و حضور مؤثر ورزشکاران هرمزگانی در عرصه‌های بین‌المللی فراهم شود.

وی با اشاره به پیوند ورزش بادبانی با فرهنگ و هویت دریایی هرمزگان، افزود: این رشته با پیشینه دریانوردی مردم استان و سنت‌هایی همچون لنج‌سازی پیوند دارد و توسعه آن می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های ورزشی به معرفی فرهنگ بومی و ظرفیت‌های گردشگری هرمزگان کمک کند.

حمایت از هیئت نجات غریق هرمزگان

جوادی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت‌های انجام شده از هیئت نجات غریق استان اشاره کرد و گفت: با پیگیری استاندار هرمزگان و در راستای توجه به نیازهای استان‌های ساحلی اعتبارات مناسبی از محل اعتبارات سازمان امور اجتماعی کشور برای حمایت از این هیئت اختصاص یافته است.

وی افزود: تأمین هزینه‌های جاری، پرداخت حق‌الزحمه اعضای مستقر در نقاط ساحلی شهرستان‌ها و تأمین تجهیزات مورد نیاز هیئت نجات غریق از جمله محورهای این حمایت است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف ارتقای توان عملیاتی هیئت نجات غریق و صیانت از جان شهروندان و گردشگران در مناطق ساحلی استان دنبال می‌شود.