  1. استانها
  2. هرمزگان
۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۲

هرمزگان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های دریایی کشور را دارد

هرمزگان ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های دریایی کشور را دارد

بندرعباس - مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان گفت: این استان با برخورداری از بیش از ۴۰ درصد نوار ساحلی کشور، ظرفیت تبدیل شدن به قطب ورزش‌های دریایی و ساحلی را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپیده جوادی در نشست با فعالان حوزه ورزش بادبانی استان هرمزگان با اشاره به ضرورت توسعه رشته‌های ورزشی متناسب با ظرفیت‌های جغرافیایی استان، اظهار کرد: ورزش بادبانی از رشته‌های مهم اما کمتر مورد توجه در هرمزگان است که توسعه آن به حمایت و پشتیبانی در سطح ملی نیاز دارد.

وی افزود: موقعیت ساحلی هرمزگان به ویژه نوار ساحلی بندرعباس فرصت مناسبی برای توسعه ورزش بادبانی و سایر رشته‌های دریایی و ساحلی فراهم کرده است و می‌تواند زمینه حضور و درخشش ورزشکاران جوان استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را فراهم سازد.

ضرورت حمایت ملی از ورزش‌های دریایی

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان با اشاره به هزینه بالای تأمین تجهیزات ورزش‌های دریایی و محدودیت منابع استانی، خاطرنشان کرد: توسعه پایدار این رشته‌ها مستلزم حمایت وزارت ورزش و جوانان در سطح ملی است.

جوادی ادامه داد: هرمزگان با توجه به مزیت‌های راهبردی خود باید در برنامه‌ریزی‌های ورزشی کشور سهم بیشتری در رشته‌هایی همچون قایقرانی، بادبانی و روئینگ داشته باشد و ظرفیت‌های این رشته‌ها در چارچوب اقتصاد دریاپایه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سند ملی آمایش سرزمین، بیان کرد: در این سند رشته‌هایی از جمله قایقرانی، دوومیدانی و بسکتبال مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما با توجه به شرایط جغرافیایی و مزیت‌های طبیعی هرمزگان توسعه مجموعه ورزش‌های دریایی و ساحلی در این استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

ورزش‌های دریایی؛ پیشران توسعه اقتصاد دریاپایه

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان با اشاره به نمایش ظرفیت‌های ورزشی استان در نمایشگاه توسعه دریاپایه سال گذشته، گفت: معرفی توانمندی‌های هرمزگان در رشته‌های قایقرانی، بادبانی و روئینگ نشان داد که ورزش می‌تواند یکی از پیشران‌های توسعه اقتصاد دریاپایه و معرفی ظرفیت‌های استان باشد.

جوادی، تأکید کرد: در کنار حمایت از رشته‌های پرطرفداری مانند فوتبال باید از رشته‌های دریایی و ساحلی نیز به صورت متوازن حمایت شود تا زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای بومی و حضور مؤثر ورزشکاران هرمزگانی در عرصه‌های بین‌المللی فراهم شود.

وی با اشاره به پیوند ورزش بادبانی با فرهنگ و هویت دریایی هرمزگان، افزود: این رشته با پیشینه دریانوردی مردم استان و سنت‌هایی همچون لنج‌سازی پیوند دارد و توسعه آن می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های ورزشی به معرفی فرهنگ بومی و ظرفیت‌های گردشگری هرمزگان کمک کند.

حمایت از هیئت نجات غریق هرمزگان

جوادی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت‌های انجام شده از هیئت نجات غریق استان اشاره کرد و گفت: با پیگیری استاندار هرمزگان و در راستای توجه به نیازهای استان‌های ساحلی اعتبارات مناسبی از محل اعتبارات سازمان امور اجتماعی کشور برای حمایت از این هیئت اختصاص یافته است.

وی افزود: تأمین هزینه‌های جاری، پرداخت حق‌الزحمه اعضای مستقر در نقاط ساحلی شهرستان‌ها و تأمین تجهیزات مورد نیاز هیئت نجات غریق از جمله محورهای این حمایت است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف ارتقای توان عملیاتی هیئت نجات غریق و صیانت از جان شهروندان و گردشگران در مناطق ساحلی استان دنبال می‌شود.

کد مطلب 6988257

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها