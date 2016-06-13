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۲۴ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر خبر داد:

رشته کایت بوردینگ در بوشهر راه‌اندازی می‌شود

رشته کایت بوردینگ در بوشهر راه‌اندازی می‌شود

بوشهر - رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر گفت: رشته کایت بوردینگ در بوشهر راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، مهدی زارعی با اشاره به ظرفیت های استان در توسعه رشته های مرتبط با بادبانی اظهار کرد: استان بوشهر با دارا بودن ۹۳۷ کیلومتر نوار ساحلی و قرار گرفتن ۸ شهرستان از ۱۰ شهرستان استان در خط ساحلی پتانسیل خوبی در توسعه رشته کایت بوردینگ دارد.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر ادامه داد: خوشبختانه با حمایت فدراسیون قایقرانی و انجمن کایت بوردینگ در حال راه اندازی رشته کایت بوردینگ در استان هستیم.

وی از همکاری این هیئت با انجمن کایت بوردینگ خبر داد و بیان کرد: در نظر داریم در تابستان جاری با همکاری انجمن کایت بوردینگ نسبت به برگزاری چند اردوی آموزشی و تمرینی اقدام کنیم تا از این طریق بتوانیم نسبت به شناسایی استعدادها و پرورش نوجوانان و جوانان استان اقدام کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه مندان و ورزشکاران می‌توانند با تماس با هیئت قایقرانی استان بوشهر ضمن دریافت اطلاعات تکمیلی، آمادگی خود را برای حضور در این اردوها اعلام کنند.

کد مطلب 3685074

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