به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، مهدی زارعی با اشاره به ظرفیت های استان در توسعه رشته های مرتبط با بادبانی اظهار کرد: استان بوشهر با دارا بودن ۹۳۷ کیلومتر نوار ساحلی و قرار گرفتن ۸ شهرستان از ۱۰ شهرستان استان در خط ساحلی پتانسیل خوبی در توسعه رشته کایت بوردینگ دارد.

رئیس هیئت قایقرانی استان بوشهر ادامه داد: خوشبختانه با حمایت فدراسیون قایقرانی و انجمن کایت بوردینگ در حال راه اندازی رشته کایت بوردینگ در استان هستیم.

وی از همکاری این هیئت با انجمن کایت بوردینگ خبر داد و بیان کرد: در نظر داریم در تابستان جاری با همکاری انجمن کایت بوردینگ نسبت به برگزاری چند اردوی آموزشی و تمرینی اقدام کنیم تا از این طریق بتوانیم نسبت به شناسایی استعدادها و پرورش نوجوانان و جوانان استان اقدام کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقه مندان و ورزشکاران می‌توانند با تماس با هیئت قایقرانی استان بوشهر ضمن دریافت اطلاعات تکمیلی، آمادگی خود را برای حضور در این اردوها اعلام کنند.