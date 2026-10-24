به گزارش خبرنگار مهر، انوشه رحمانی ظهر شنبه در آیین بزرگداشت روز جهانی استاندارد در یزد، با اشاره به جایگاه صنعتی این استان اظهار کرد: گستردگی فعالیت صنایع فولاد، کاشی و سرامیک، سیمان، شیشه و نساجی در یزد، لزوم بازنگری در سازوکارهای سنجش کیفیت و انطباق محصولات با استانداردها را برجسته کرده است.

وی با بیان اینکه تحولات فناوری، روش‌های متناسب‌تری برای ارزیابی محصولات می‌طلبد، افزود: سازمان ملی استاندارد در حال فاصله گرفتن از شیوه‌های سنتی ارزیابی انطباق و حرکت به سوی رویکردهای مبتنی بر ریسک و تنظیم‌گری جامع فنی است؛ مسیری که با گسترش کاربرد هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

تسهیل مسیر تأمین کالا برای واحدهای تولیدی

معاون سازمان ملی استاندارد ایران، تسریع در فرایند واردات کالاهای موردنیاز تولید را از محورهای مورد توجه این سازمان برشمرد و گفت: کاهش زمان توقف کالا در گمرک و تسهیل فرایندها برای تولیدکنندگان خوشنام، در کنار رعایت الزامات استاندارد، دنبال می‌شود.

رحمانی ادامه داد: در برخی شرایط، می‌توان کالا را به انبارهای تحت نظارت منتقل کرد تا بررسی‌های لازم در ادامه انجام شود و پس از مشخص شدن نتیجه ارزیابی، درباره امکان توزیع و مصرف آن تصمیم‌گیری شود.

وی بازنگری در شیوه‌های نمونه‌برداری را نیز بخشی از اصلاح فرایندهای استانداردسازی دانست و افزود: در اجرای این برنامه‌ها، سرعت‌بخشی به امور باید با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و صاحبان کالا همراه باشد.

سنجش انرژی مصرفی به‌ازای تولید هر محصول

رحمانی با اشاره به چالش‌های کشور در حوزه آب و انرژی، استانداردسازی را یکی از ابزارهای بهبود بهره‌وری منابع دانست و اظهار کرد: فناوری‌های جدید و هوشمندسازی فرایندهای ارزیابی می‌توانند به شناسایی زمینه‌های کاهش مصرف و حرکت صنایع به سمت تولید پایدار کمک کنند.

وی برچسب‌گذاری انرژی لوازم و تجهیزات برقی، تعیین شاخص انرژی ویژه محصولات و بازرسی انرژی در واحدهای صنعتی پرمصرف را از اقدامات مرتبط با این هدف عنوان کرد.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران توضیح داد: شاخص انرژی ویژه، میزان انرژی مصرف‌شده برای تولید هر واحد محصول را مشخص می‌کند و از این طریق می‌توان ظرفیت‌های بهبود بهره‌وری را در صنایعی همچون فولاد، سیمان، کاشی و آجر شناسایی کرد.

رحمانی همچنین از برنامه سازمان برای اجرای طرح برچسب انرژی ساختمان در سال جاری خبر داد و افزود: بیمارستان‌ها، مدارس و واحدهای مسکونی نیز در مراحل بعدی اجرای این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرند.

محصولات جدید یزد به استانداردهای متناسب نیاز دارند

معاون سازمان ملی استاندارد ایران، توسعه فناوری در صنایع یزد را نیازمند همراهی نظام استانداردسازی با دستاوردهای علمی دانست و گفت: تولید محصولاتی مانند نانوسرامیک‌ها، کاشی‌های اسلب بزرگ و شیشه‌های ساختمانی با قابلیت کنترل تابش خورشید، مستلزم تدوین استانداردهایی متناسب با فناوری‌های روز است.

وی با تأکید بر نقش پژوهش در ارتقای کیفیت محصولات، همکاری دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و متخصصان صنعتی را در تدوین استانداردهای جدید ضروری دانست.

رحمانی افزود: بهبود کیفیت تولید علاوه بر کاهش ضایعات و هزینه‌های ناشی از نوسان کیفیت، می‌تواند ارزش افزوده محصولات را افزایش دهد و به حضور مؤثرتر صنایع کشور در بازارهای صادراتی کمک کند.

وی از پژوهشگران، دانشگاهیان، مدیران کیفیت و فعالان صنعتی دعوت کرد در فرایند تدوین استانداردهای جدید مشارکت کنند تا زمینه تولید محصولات باکیفیت و متناسب با نیاز بازارهای بین‌المللی فراهم شود.

تولیدکنندگان شریک نظام کیفیت می‌شوند

رحمانی با تشریح رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد، مسئولیت‌پذیری تولیدکنندگان را از الزامات ارتقای کیفیت دانست و اظهار کرد: استانداردسازی نباید صرفاً به نظارت بر محصولات محدود بماند، بلکه باید زمینه شکل‌گیری نظامی فراگیر برای مدیریت کیفیت را فراهم کند.

وی افزود: تولیدکنندگان نیز باید کیفیت را بخشی از اعتبار برند و دارایی نامشهود خود تلقی کنند و با سرمایه‌گذاری مستمر، کیفیت محصولاتشان را ارتقا دهند.

معاون سازمان ملی استاندارد ایران در پایان با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی یزد، ابراز امیدواری کرد این استان به پایلوت ملی ارزیابی انطباق در صنایع انرژی‌بر و پایش چرخه عمر محصولات دیرگداز و سرامیکی تبدیل شود؛ اقدامی که می‌تواند امکان بهره‌گیری از تجربه‌های حاصل را در سایر مناطق کشور فراهم کند.

رحمانی همچنین از تلاش فعالان تولید، مهندسان، کارآفرینان، پژوهشگران و کارکنان اداره کل استاندارد استان یزد برای تداوم تولید و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان قدردانی کرد.