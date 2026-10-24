مدیریت انرژی و تسهیل صادرات؛ دو اولویت توسعه کشاورزی یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی یزد، علیرضا طاقه‌باف در چهارمین نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی یزد با تأکید بر ضرورت رفع چالش‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان، استفاده از ظرفیت‌های قانونی حمایت از تولید و اتخاذ راهکارهای عملی برای مدیریت انرژی و تسهیل صادرات را ضروری برشمرد.

وی با اشاره به بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند به تأمین مالی مؤثرتر، تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک کند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، مدیریت مصرف انرژی را از الزامات پایداری تولید، به‌ویژه در واحدهای گلخانه‌ای دانست و افزود: توسعه فناوری‌های کم‌مصرف، بهینه‌سازی تجهیزات و استفاده از روش‌های نوین تأمین انرژی، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و به حفظ توان رقابتی تولیدکنندگان کمک می‌کند.

طاقه‌باف با اشاره به ظرفیت محصولات گلخانه‌ای و باغی استان در بازارهای صادراتی تصریح کرد: توسعه صادرات به رفع موانع تجاری، تسهیل فرایندهای صادراتی، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و رعایت الزامات کیفی بازارهای هدف نیاز دارد.

وی هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تخصصی را در تسریع صادرات مؤثر دانست و گفت: تعامل سازمان جهاد کشاورزی، گمرک، اداره‌کل استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می‌تواند به کاهش موانع اداری و تسهیل دسترسی صادرکنندگان به بازارهای هدف کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت شناسایی مشکلات صادرکنندگان و بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی در تدوین راهکارهای اجرایی تأکید کرد.

این نشست با میزبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد و با حضور مدیرکل دفتر امور گلخانه‌های وزارت جهاد کشاورزی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش کشاورزی برگزار شد.