به گزارش خبرنگار مهر، هادی شفیعی‌گل پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد، با تبریک روز جهانی استاندارد، اظهار کرد: جهان بهتر صرفاً با افزایش تولید ساخته نمی‌شود، بلکه با تولید هوشمندانه‌تر، بهره‌ورتر و پایدارتر شکل می‌گیرد و استانداردها از ابزارهای اصلی تحقق این هدف هستند.

وی با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» افزود: استاندارد، زبان مشترک تولیدکننده و مصرف‌کننده در فراتر از مرزهاست و رعایت آن زمینه‌ساز ارتقای کیفیت، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی است.

مدیرکل نظارت بر ارزیابی انطباق فلزی، برق، مکانیک و مهندسی پزشکی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه استاندارد در مقابل تولید قرار ندارد، تصریح کرد: استاندارد در خدمت تولید باکیفیت است و مشخص می‌کند که یک محصول با چه میزان مصرف انرژی، چه مقدار ضایعات و با چه سطحی از بهره‌وری و کیفیت تولید شده است.

استاندارد؛ راهکاری برای کاهش مصرف انرژی

شفیعی‌گل با اشاره به چالش ناترازی انرژی در کشور، نقش استانداردها را در مدیریت مصرف و کاهش اتلاف انرژی مهم دانست و گفت: رعایت استانداردها می‌تواند کمک شایانی به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری در بخش تولید داشته باشد.

وی در ادامه به روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در کهگیلویه و بویراحمد اشاره کرد و افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده از وضعیت استان، میزان تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی که پیش از آغاز دولت چهاردهم یک مگاوات بود، از ابتدای فعالیت این دولت تا مهرماه امسال به ۶ مگاوات رسیده که نشان‌دهنده رشد ۶ برابری در این بخش است.

این مقام مسئول با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر فراتر از افزایش ظرفیت تولید برق، بیانگر تغییر رویکرد در حوزه تأمین انرژی است، خاطرنشان کرد: حرکت از انرژی‌های فسیلی به سمت انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر می‌تواند به افزایش تاب‌آوری شبکه برق کمک کند.

کیفیت باید از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش مورد توجه باشد

شفیعی‌گل با تأکید بر ضرورت توجه مستمر واحدهای تولیدی به کیفیت محصولات، اظهار کرد: واحدهای پیشرو، کیفیت را صرفاً به محصول نهایی محدود نمی‌کنند، بلکه از مراحل طراحی و تأمین مواد اولیه و تجهیزات تا مدیریت مصرف انرژی، آزمون، بازرسی و خدمات پس از فروش، الزامات کیفی را مورد توجه قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: توجه به کیفیت در تمامی مراحل تولید، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و ارتقای توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی است.

مدیرکل نظارت بر ارزیابی انطباق سازمان ملی استاندارد ایران همچنین با تشریح رویکردهای این سازمان در مواجهه با تحولات صنعتی و فناوری، گفت: به‌روزرسانی استانداردها، تجهیز آزمایشگاه‌ها، تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمدتر کردن نظام ارزیابی انطباق از جمله اقداماتی است که در این مسیر دنبال می‌شود.

وی با اشاره به حرکت سازمان ملی استاندارد از استانداردهای صرفاً اجباری به سمت نظام مقررات فنی افزود: در این چارچوب، ارزیابی ریسک فرآورده‌ها مورد توجه قرار گرفته است تا متناسب با میزان خطر هر محصول برای ایمنی مردم و منافع مالی، الزامات و هزینه‌های ارزیابی انطباق تعیین شود.

شفیعی‌گل خاطرنشان کرد: این رویکرد می‌تواند ضمن حفظ الزامات ایمنی و کیفیت، به کاهش هزینه‌های غیرضروری واحدهای تولیدی و دولت کمک کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه استاندارد هزینه نیست، بلکه سرمایه‌ای برای تولید پایدار و کاهش ضایعات است، گفت: تحقق اهداف استانداردسازی نیازمند همکاری دولت، صنعت و دانشگاه است و حرکت در این مسیر می‌تواند به شکل‌گیری ایرانی باکیفیت‌تر، صنعتی‌تر، کم‌مصرف‌تر و رقابت‌پذیرتر منجر شود.