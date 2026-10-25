عیسی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد در راستای اجرای سیاست‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر الگوی کشت و بهینه‌سازی مصرف آب، برای نخستین بار محصول «ماش دانه‌ای» در اراضی منطقه «پتک دیناروند» شهرستان دهلران برداشت شد و به میانگین عملکرد چشمگیر ۲ تن در هکتار دست یافت.

وی بیان کرد: این طرح که پس از برنامه‌ریزی‌های فشرده و نظارت دقیق تیم‌های فنی و کارشناسی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهلران به مرحله اجرا درآمده، نقطه‌عطفی در مسیر تنوع‌بخشی به کشت‌های جایگزین و ارتقای بهره‌وری اراضی کشاورزی این منطقه مرزی به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران، در تشریح جزئیات این موفقیت اظهار داشت: این دستاورد ارزشمند، حاصل هم‌افزایی میان اراده پولادین کشاورزان پیشرو و برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی است که به‌روشن نشان داد مسیر تغییر الگوی کشت، رویکردی کاملاً سودآور، اقتصادی و پایدار است.

وی با اشاره به سازگاری بالای محصول ماش با اقلیم گرم و خشک دهلران و اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت در توسعه کشت حبوبات افزود: دستیابی به تناژ دو تن در هکتار در اراضی این منطقه، علاوه بر افزایش چشمگیر درآمد بهره‌برداران و بهبود معیشت کشاورزان، گامی بلند در جهت احیای سلامت خاک و مدیریت بهینه منابع آب در اراضی کشاورزی شهرستان محسوب می‌شود.

مدیریت جهاد کشاورزی دهلران در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان حوزه کشاورزی و دستان سخت‌کوش کشاورزان همراه این طرح، بر تداوم و توسعه چنین پروژه‌هایی در راستای خوداتکایی و پایداری تولیدات کشاورزی استان ایلام تأکید کرد.