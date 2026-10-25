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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

برداشت موفقیت‌آمیز نخستین محصول «ماش دانه‌ای» در دهلران

برداشت موفقیت‌آمیز نخستین محصول «ماش دانه‌ای» در دهلران

ایلام - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران از برداشت موفقیت‌آمیز نخستین محصول «ماش دانه‌ای» در دهلران خبر داد.

عیسی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد در راستای اجرای سیاست‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر الگوی کشت و بهینه‌سازی مصرف آب، برای نخستین بار محصول «ماش دانه‌ای» در اراضی منطقه «پتک دیناروند» شهرستان دهلران برداشت شد و به میانگین عملکرد چشمگیر ۲ تن در هکتار دست یافت.

وی بیان کرد: این طرح که پس از برنامه‌ریزی‌های فشرده و نظارت دقیق تیم‌های فنی و کارشناسی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دهلران به مرحله اجرا درآمده، نقطه‌عطفی در مسیر تنوع‌بخشی به کشت‌های جایگزین و ارتقای بهره‌وری اراضی کشاورزی این منطقه مرزی به شمار می‌رود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران، در تشریح جزئیات این موفقیت اظهار داشت: این دستاورد ارزشمند، حاصل هم‌افزایی میان اراده پولادین کشاورزان پیشرو و برنامه‌ریزی، هدف‌گذاری و نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی است که به‌روشن نشان داد مسیر تغییر الگوی کشت، رویکردی کاملاً سودآور، اقتصادی و پایدار است.

وی با اشاره به سازگاری بالای محصول ماش با اقلیم گرم و خشک دهلران و اثربخشی سیاست‌های حمایتی دولت در توسعه کشت حبوبات افزود: دستیابی به تناژ دو تن در هکتار در اراضی این منطقه، علاوه بر افزایش چشمگیر درآمد بهره‌برداران و بهبود معیشت کشاورزان، گامی بلند در جهت احیای سلامت خاک و مدیریت بهینه منابع آب در اراضی کشاورزی شهرستان محسوب می‌شود.

مدیریت جهاد کشاورزی دهلران در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان حوزه کشاورزی و دستان سخت‌کوش کشاورزان همراه این طرح، بر تداوم و توسعه چنین پروژه‌هایی در راستای خوداتکایی و پایداری تولیدات کشاورزی استان ایلام تأکید کرد.

کد مطلب 6988904

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