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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

همایش «زن تراز» با ارائه ۱۳۴ مقاله علمی در تبریز برگزار می‌شود

همایش «زن تراز» با ارائه ۱۳۴ مقاله علمی در تبریز برگزار می‌شود

تبریز- مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان‌شرقی از برگزاری نخستین همایش مشترک حوزه‌های علمیه خواهران و برادران با عنوان «زن تراز» در ششم آبان‌ماه در دانشگاه تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی محمدی صبح یکشنبه در نشست تشریح برنامه‌های نخستین همایش «زن تراز» اظهار کرد: دبیرخانه این رویداد علمی و فرهنگی ۱۳۴ مقاله دریافت کرده است که پس از ارزیابی کمیته‌های علمی، هفت مقاله به‌عنوان اثر برتر انتخاب شده و پنج مقاله نیز شایسته تقدیر شناخته شده‌اند.

وی افزود: این همایش روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه با مشارکت حوزه‌های علمیه خواهران و برادران در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار می‌شود و جمعی از حوزویان، دانشگاهیان، استادان علمی و نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز در آن حضور خواهند داشت.

محمدی با اشاره به محورهای مقالات ارسالی گفت: پژوهش‌های ارائه‌شده ابعاد هویت فردی، خانوادگی و اجتماعی زن را بررسی کرده‌اند و هویت بین‌المللی نیز به‌عنوان یکی دیگر از محورهای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این میان، هویت خانوادگی و هویت ملی از موضوعات مورد توجه ویژه بوده‌اند.

رونمایی از مجموعه مقالات همایش

مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان‌شرقی از انتشار مجموعه مقالات ارزیابی‌شده در قالب یک جلد کتاب خبر داد و بیان کرد: در جریان برگزاری همایش از این اثر رونمایی می‌شود.

وی ادامه داد: دو نفر از بانوانی که مقالات برتر ارائه کرده‌اند، در این همایش سخنرانی خواهند کرد و از صاحبان پنج مقاله شایسته تقدیر نیز تجلیل می‌شود. پژوهشگرانی از آذربایجان‌شرقی و مازندران در میان برگزیدگان این رویداد حضور دارند.

تأکید بر کاربردی‌سازی پژوهش‌های حوزه زنان

محمدی با تأکید بر ضرورت پیوند پژوهش‌های علمی با مسائل جامعه گفت: در همایش «زن تراز»، علاوه بر بررسی موانع و چالش‌های مرتبط با این موضوع، کاربردی‌سازی یافته‌های علمی و تبدیل نتایج پژوهش‌ها به راهکارهای عملی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی نگارش مقالات از سوی پژوهشگران حوزوی را نشان‌دهنده توجه حوزه‌های علمیه به مسائل روز جامعه دانست و افزود: فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران به آموزش محدود نیست و این مجموعه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز فعالیت دارد.

مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به فعالیت مراکز فرهنگی در شهرها و شهرستان‌های استان، از جمله فرهنگ‌سراها و دارالقرآن‌ها، ابراز امیدواری کرد که این همایش زمینه استفاده عملی از دستاوردهای پژوهشی و تقویت اقدامات فرهنگی و اجتماعی در جامعه را فراهم کند.

کد مطلب 6989075

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