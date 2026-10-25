به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی محمدی صبح یکشنبه در نشست تشریح برنامه‌های نخستین همایش «زن تراز» اظهار کرد: دبیرخانه این رویداد علمی و فرهنگی ۱۳۴ مقاله دریافت کرده است که پس از ارزیابی کمیته‌های علمی، هفت مقاله به‌عنوان اثر برتر انتخاب شده و پنج مقاله نیز شایسته تقدیر شناخته شده‌اند.

وی افزود: این همایش روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه با مشارکت حوزه‌های علمیه خواهران و برادران در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار می‌شود و جمعی از حوزویان، دانشگاهیان، استادان علمی و نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز در آن حضور خواهند داشت.

محمدی با اشاره به محورهای مقالات ارسالی گفت: پژوهش‌های ارائه‌شده ابعاد هویت فردی، خانوادگی و اجتماعی زن را بررسی کرده‌اند و هویت بین‌المللی نیز به‌عنوان یکی دیگر از محورهای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این میان، هویت خانوادگی و هویت ملی از موضوعات مورد توجه ویژه بوده‌اند.

رونمایی از مجموعه مقالات همایش

مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان‌شرقی از انتشار مجموعه مقالات ارزیابی‌شده در قالب یک جلد کتاب خبر داد و بیان کرد: در جریان برگزاری همایش از این اثر رونمایی می‌شود.

وی ادامه داد: دو نفر از بانوانی که مقالات برتر ارائه کرده‌اند، در این همایش سخنرانی خواهند کرد و از صاحبان پنج مقاله شایسته تقدیر نیز تجلیل می‌شود. پژوهشگرانی از آذربایجان‌شرقی و مازندران در میان برگزیدگان این رویداد حضور دارند.

تأکید بر کاربردی‌سازی پژوهش‌های حوزه زنان

محمدی با تأکید بر ضرورت پیوند پژوهش‌های علمی با مسائل جامعه گفت: در همایش «زن تراز»، علاوه بر بررسی موانع و چالش‌های مرتبط با این موضوع، کاربردی‌سازی یافته‌های علمی و تبدیل نتایج پژوهش‌ها به راهکارهای عملی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی نگارش مقالات از سوی پژوهشگران حوزوی را نشان‌دهنده توجه حوزه‌های علمیه به مسائل روز جامعه دانست و افزود: فعالیت حوزه‌های علمیه خواهران به آموزش محدود نیست و این مجموعه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز فعالیت دارد.

مدیر حوزه علمیه خواهران آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به فعالیت مراکز فرهنگی در شهرها و شهرستان‌های استان، از جمله فرهنگ‌سراها و دارالقرآن‌ها، ابراز امیدواری کرد که این همایش زمینه استفاده عملی از دستاوردهای پژوهشی و تقویت اقدامات فرهنگی و اجتماعی در جامعه را فراهم کند.