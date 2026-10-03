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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

تسلیت مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی درپی رحلت حجت‌الاسلام نوبری

تسلیت مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی درپی رحلت حجت‌الاسلام نوبری

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی رحلت تأسف‌انگیز عالم مجاهد و خستگی‌ناپذیر، مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین نوبری را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی بمناسبت درگذشت حجت‌الاسلام نوبری آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پإِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَپ

پإِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌپ

رحلت تأسف‌انگیز عالم مجاهد و خستگی‌ناپذیر، مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج شیخ حسین نوبری، از اساتید و علمای شاخص استان، موجب تأثر و اندوه فراوان گردید.

این ضایعه را به محضر حضرت بقیةالله‌الاعظم ارواحنا فداه، حوزه‌های علمیه، قاطبه مردم شریف و مؤمن خطه آذربایجان شرقی، به‌ویژه علمای اعلام و روحانیون معظم و بالاخص خانواده محترم و دیگر بازماندگان آن مرحوم صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

آن عالم مبارز، پرهیزگار و پارسا، در طول سالیان متمادی، با گفتار و کردار خویش چراغی فروزان در عرصه هدایت، مجاهدت و خدمت به مردم بود. در دوران طاغوت، شجاعانه در برابر ظلم و استبداد ایستاد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در عرصه‌های مختلف انقلاب و دفاع مقدس، با مواضع روشن، صریح و انقلابی، همواره در شمار پیشگامان و راهنمایان مسیر حق و حقیقت قرار داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوبری، عمر پربرکت خویش را در راه خدا، در خدمت به دین و مردم و در حمایت و تقویت نظام اسلامی سپری کرد و آثار ارزشمند مجاهدت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی ایشان در حافظه تاریخی مردم این دیار باقی خواهد ماند.

از درگاه خداوند متعال برای آن عالم وارسته، رحمت واسعه الهی، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بیت مکرم و عموم بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

رحمت و رضوان الهی بر روح بلند آن فقید سعید باد.

کد مطلب 6966055

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