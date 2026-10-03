  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با مدیر جدید حوزه‌های علمیه

دیدار مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با مدیر جدید حوزه‌های علمیه

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با مدیر جدید حوزه‌های علمیه استان دیدار و بر توسعه همکاری‌های مشترک و تقویت تعاملات در راستای ارتقای فعالیت‌های دینی و فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی ظهر شنبه با حجت‌الاسلام علی مطهری‌صدر، مدیر جدید حوزه‌های علمیه استان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مطهری‌صدر به عنوان مدیر جدید حوزه‌های علمیه استان، بر اهمیت تعامل و همکاری میان دو مجموعه تأکید کرد.

حاضران در این دیدار درباره زمینه‌های مشترک همکاری و راهکارهای تقویت تعاملات میان تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه استان به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه در راستای تقویت فعالیت‌های دینی و فرهنگی و توسعه همکاری‌های مؤثر در این حوزه تأکید شد.

کد مطلب 6966354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی اصغر IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۲
      1 0
      پاسخ
      سلام .. ملاقات رییس تبلیغات اسلامی تبریز و مدیر حوزه .. بنظرم این نوع ملاقات ها وسایر دیدار ها فقط هزینه به کشور وارد می‌کند هیچ سودی ندارد توی این شرایط جنگی به نظرم جلسات ضروری مثلا شرکت نیروی نظامی و جلسات دولت مابقی جلسات باید تعطیل شود این نوع جلسات را باید خود افراد انجام ندن با یه تلفن یا مکاتبات کتبی حل میشن آرزوی توفیق به همه دلسوزان کشور

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها