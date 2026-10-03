به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحسن اصل‌نژادی ظهر شنبه با حجت‌الاسلام علی مطهری‌صدر، مدیر جدید حوزه‌های علمیه استان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ضمن تبریک انتصاب حجت‌الاسلام مطهری‌صدر به عنوان مدیر جدید حوزه‌های علمیه استان، بر اهمیت تعامل و همکاری میان دو مجموعه تأکید کرد.

حاضران در این دیدار درباره زمینه‌های مشترک همکاری و راهکارهای تقویت تعاملات میان تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه استان به گفت‌وگو و تبادل نظر پرداختند.

همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه در راستای تقویت فعالیت‌های دینی و فرهنگی و توسعه همکاری‌های مؤثر در این حوزه تأکید شد.