به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل ظهر دوشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیر حوزه علمیه طالبیه تبریز، با اشاره به پیشینه این مدرسه در تربیت علمای بزرگ شیعه، اظهار کرد: جایگاه و هویت حوزه‌های علمیه مرهون تلاش و مجاهدت استادانی است که سال‌های طولانی از عمر خود را صرف آموزش علوم دینی، فقه و تربیت طلاب کرده‌اند.

وی با انتقاد از تعطیلی برخی دروس حوزوی، گفت: برای من سخت‌ترین و تلخ‌ترین خبر، تعطیلی درس در حوزه است و کلاس‌های درس نباید بدون دلیل موجه تعطیل شوند.

امام جمعه تبریز افزود: تعطیلی دروس در روزهای پنجشنبه با مبانی اخلاقی و ضوابط حوزوی سازگار نیست و طلبه باید بخش عمده وقت خود را به دانش‌اندوزی اختصاص دهد.

مطهری‌اصل با اشاره به شرایط روحانیت در دوره قاجار و پهلوی، بیان کرد: استبداد حاکم در آن دوران اجازه نقش‌آفرینی گسترده به روحانیت نمی‌داد و علما حتی برای ارائه ارشادات مذهبی با محدودیت‌های جدی مواجه بودند.

وی ادامه داد: شخصیت‌هایی همچون شهید مطهری و شهید باهنر با دشواری فراوان توانستند در دانشگاه حضور پیدا کنند و در تدوین کتاب‌های دینی نقش داشته باشند.

حاکمیت دینی؛ آزمونی بزرگ برای روحانیت

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی، پیروزی انقلاب اسلامی را فرصتی بزرگ برای روحانیت دانست و اظهار کرد: پس از قرن‌ها انزوا و غربت، مسئولیت حاکمیت بر کشوری اثرگذار همچون ایران و هدایت جامعه به روحانیت سپرده شد.

مطهری‌اصل با استناد به آیه «لَنَنظُرَنَّ کَیفَ تَعمَلون» تصریح کرد: این جایگاه یک آزمون بزرگ الهی است و خداوند عملکرد ما را مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا مشخص شود آیا در مسیر اجرای احکام الهی و خدمت خالصانه به مردم حرکت می‌کنیم یا دچار لغزش می‌شویم.

وی افزود: در پیشگاه عدل الهی، رابطه، خویشاوندی و نسب ملاک نیست و آنچه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، عمل خالصانه و اجرای عدالت است.

تأکید بر نقش ولایت فقیه

امام جمعه تبریز با اشاره به جایگاه ولایت فقیه در ساختار نظام جمهوری اسلامی گفت: استقرار اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، ساختار نظام اسلامی را تثبیت کرد و در کنار دفاع مقدس و شکل‌گیری نهادهای انقلابی، زمینه مقابله با تهدیدها و نفوذ را فراهم آورد.

مطهری‌اصل در پایان، تقویت بنیه علمی و معنوی، پاسداری از اصول انقلاب اسلامی، صیانت از آرمان‌های امام و رهبری و فعالیت در عرصه جهاد تبیین را از مهم‌ترین وظایف حوزه‌های علمیه، اساتید و طلاب عنوان کرد.