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۴ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۸

آزمون ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۵ با رقابت ۵۷ هزار نفر برگزار می شود

آزمون ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۵ با رقابت ۵۷ هزار نفر برگزار می شود

آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ با رقابت ۵۷ هزار و ۷ نفر در سه نوبت روزهای ۷ و ۸ آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ از سوم آبان ماه ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار گرفت.

آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ طی نوبت عصر روز پنجشنبه ۷ آبان، صبح و عصر روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵ در ۳۵ حوزه، ۴۴ رشته و ۱۲ مجموعه امتحانی برگزار خواهد شد.

گشایش درب ورود حوزه برای نوبت صبح ساعت ۷:۳۰ و نوبت عصر ساعت ۱۳:۳۰ است. شروع آزمون نوبت صبح راس ساعت ۹ صبح و نوبت عصر راس ساعت ۱۵ عصر است. مدت زمان پاسخگوئی به سوالات کلیه رشته ها ۱۶۰ دقیقه است.

کارت ورود به جلسه به همراه آدرس حوزه امتحانی آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ از امروز سوم آبان تا ۸ آبان ماه ۱۴۰۵ به صورت اینترنتی از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir بعداز ثبت معدل نهایی، به همراه برگه راهنما قابل دریافت است.

در آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵ تعداد ۵۷ هزار و ۷ نفر ثبت نام کرده اند که این تعداد در ۵۶ رشته یا مجموعه امتحانی به رقابت می پردازند.

زمان بندی آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۵

آزمون ارشد علوم پزشکی ۱۴۰۵ با رقابت ۵۷ هزار نفر برگزار می شود

آزمون در ۳۹ حوزه امتحانی در ۳۳ شهر و دانشگاه های علوم پزشکی، اراک، اردبیل، ارومیه، اصفهان، اهواز، ایلام، ایران، بندرعباس، بوشهر، بجنورد، بیرجند، تبریز، تهران، زاهدان، زنجان، سمنان، شهرکرد، شهیدبهشتی، شیراز، قزوین، قم، کاشان، کرمان، کرمانشاه، کردستان، گلستان، گناباد، گیلان، لارستان، لرستان، مازندران، مشهد، همدان، یاسوج، یزد برگزار می شود.

کد مطلب 6989880

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