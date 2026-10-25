هواپیماهای MD پس از اصلاح موتور به چرخه باز می گردد

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توقف پرواز هواپیماهای MD اظهار کرد: ایمنی پرواز و حفظ جان مردم اهمیت بسیار زیادی دارد و تا زمان اصلاح قطعات موتور مطابق با الزامات شرکت سازنده و سازمان هواپیمایی کشوری، امکان بازگشت این هواپیماها به چرخه خدمت‌رسانی وجود ندارد.

۴۰ هواپیمای MD اجازه پرواز ندارد

وی افزود: شرکت سازنده هواپیماهای MD بر اساس تعریفی که ارائه کرده، محدودیت‌هایی برای پرواز این هواپیماها در نظر گرفته است که بر اساس آن، لازم است اصلاحاتی در پروانه موتور هواپیما انجام شود. هر یک از شرکت‌ها و پروانه‌های موتور هواپیما که نتوانند با تعاریف مورد توافق شرکت سازنده و سازمان هواپیمایی کشوری تطبیق پیدا کنند، طبیعتاً اجازه پرواز نخواهند داشت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اهمیت ایمنی پرواز تصریح کرد: در موضوع پرواز، مستقیماً با جان مردم سروکار دارد و ایمنی پرواز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. درست است که حدود ۴۰ فروند هواپیمای MD از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده‌اند، اما امنیت پرواز و جان مردم برای ما اهمیت بسیار بیشتری دارد.

اصلاح موتور MDها در مرحله تست

وی ادامه داد: تأکید کرده‌ایم که شرکت‌های داخلی و مپنا در حال انجام اقدامات لازم برای رفع این مشکل هستند و کار در مرحله آزمایش قرار دارد. پره‌های موتور هواپیما بر اساس تعاریفی که سازمان هواپیمایی کشوری تعیین کرده است، در حال اصلاح هستند و به‌زودی هواپیماهای MD به چرخه خدمت‌رسانی بازمی‌گردند.

رضایی کوچی یادآور شد: تا زمانی که اصلاحات لازم انجام نشود، به دلیل اهمیت حفظ جان مردم و تأمین امنیت پرواز، امکان پرواز هواپیماهای MD وجود ندارد.

افزایش قیمت بلیت باید با هماهنگی وزارت راه باشد

وی درباره موضوع افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما گفت: این موضوع اساساً در جایی مطرح نشده است و کمیسیون عمران نیز با توجه به شرایط خاص، با این میزان افزایش قیمت موافق نیست.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: مبنای قیمت‌گذاری بلیت هواپیما باید همان مبنایی باشد که در ابتدای سال جاری تعیین شده است. بر این اساس، نرخ بلیت هواپیما برای هر ساعت پرواز باید حدود ۱۰ میلیون تومان تعیین شود. به‌عنوان مثال، نرخ بلیت پرواز تهران - مشهد باید بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان باشد. این موضوع در گذشته در شورای‌عالی هواپیمایی مطرح و درباره آن توافق شده است.

رضایی کوچی در پایان خاطرنشان کرد: هرگونه افزایش قیمت دیگری نیز که قرار باشد انجام شود، حتماً باید با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد.